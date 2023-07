Deze 4 dingen doen gelukkige stellen elke ochtend als ze opstaan

Ben je gelukkig in je relatie? Dan doen jullie waarschijnlijk deze 4 dingen ’s morgens.

1. Je gaat nooit weg zonder een afscheidskus

Voor veel koppels is dit misschien vanzelfsprekend. Wist je dat er zelfs onderzoek is waaruit blijkt dat stellen die elkaar ’s ochtends een kus geven, gemiddeld vijf jaar langer leven? Bij de kus komen allerlei hormonen vrij, zoals oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Dit zorgt er onder andere voor dat je je meer aan elkaar hecht.

2. Je probeert samen op te staan

Overdag gaat ieder waarschijnlijk zijn eigen gang. Je hebt allebei een baan, misschien de zorg voor kinderen of ouders en allerlei andere dingen vragen om aandacht. Aandacht voor je partner schiet er dan nog weleens bij in. Daarom is het zo fijn om samen op te staan. Bovendien word je op dit tijdstip waarschijnlijk nog niet gestoord door telefoontjes en WhatsApp-berichtjes, dus heb je écht aandacht voor elkaar.

3. Je bent aardig tegen elkaar

We weten het, de ochtend is niet iedereens favoriete dagdeel. Wie last heeft van een ochtendhumeur vindt elke prikkel er waarschijnlijk een te veel. En hoe verleidelijk is het dan om kattig te doen tegen de persoon die het dichtstbij staat? Aardig tegen elkaar doen is uiteraard een veel aangenamere manier om de dag te beginnen. Laat ook op de vroege morgen zien hoeveel je de ander waardeert en je zult er later op de dag profijt van hebben.

4. Je geeft elkaar ook de ruimte

Het is heerlijk als de ander een kop koffie voor je zet, maar elkaars privacy in de badkamer respecteren is natuurlijk ook wat waard.

