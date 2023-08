Deze 4 dingen vraagt iedereen met een relatie zich weleens af

1. Komt die hartstochtelijke passie ooit nog terug?

Toen jij en je partner elkaar net leerden kennen, konden jullie niet van elkaar afblijven. Duizenden vlinders vlogen door je buik en de eerste maanden was er alleen maar vuurwerk in de slaapkamer. Na een tijdje kom je in een sleur terecht. En dan is het in plaats van elke dag, maar een paar keer per maand feest in bed. Zonde, maar het overkomt zo goed als iedereen. Dit betekent niet dat je er ook in mee hoeft te gaan. Verruil het bed een keer voor de bank, verras hem of haar. Wees creatief!

2. Is hij of zij de ware?

Als je lang samen bent met iemand, kun je soms gaan twijfelen. Dit hoeft niet te betekenen dat je gevoelens weg zijn. Wanneer je jezelf ineens afvraagt of je dit voor de rest van je leven wilt, blijf dan niet in het negatieve hangen. Denk aan alle leuke en bijzondere dingen die jullie samen al beleefd hebben. En wees niet bang voor de toekomst, de kans is héél groot dat jullie nog veel meer moois gaan beleven.

3. Is het liefde of eerder gewoonte?

Zoals we bij vraag 1 al schrijven, kan de passie na een langere tijd overgaan in houden van. Het is bijna vanzelfsprekend dat jullie zo vaak bij elkaar zijn, dat het kan voelen als een gewoonte in plaats van een bewuste keuze. Hierdoor kun je je partner meer als je beste vriend(in) gaan beschouwen. Fijn dat jullie alles met elkaar kunnen delen en daarnaast ook kunnen dollen met elkaar, maar seksuele aantrekkingskracht is en blijft belangrijk. Hou het spannend tussen de lakens en zorg voor verrassingen. Eng? Een lange relatie betekent immers óók dat je je kwetsbaar durft op te stellen omdat je vertrouwen in elkaar hebt.

4. Hoe zou het voelen om single te zijn?

Als je jaren bij elkaar bent en single vriendinnen om je heen hebt, is het logisch dat je je soms afvraagt hoe het is om single te zijn. Veel mensen zijn benieuwd naar wat ze níet hebben. Heb je een relatie? Dan verlang je soms naar het vrijgezelle leven. Ben je single? Dan kun je misschien niet wachten tot je een partner hebt. Vergeet niet dat je eventuele nieuwe leven ook went - en wellicht op den duur verveelt.

Dus maak je niet druk als je jezelf een keer een van de vier bovenstaande vragen stelt. Het is wel belangrijk om je relatie spannend te houden. Blijf ook inzien dat jullie niet voor niets samen zijn. En zoek hulp als dat nodig is.

Heb je tips nodig om wat zelfverzekerder te worden in de slaapkamer? Hebben we natuurlijk voor je:

