Wel als het om déze vier sterrenbeelden gaat.

1. Tweelingen (21 mei tot 20 juni)

Tweelingen zijn goede praters die nooit een ‘nee’ zullen accepteren. Of het nou hun goede argumenten zijn óf het feit dat je vermoeid raakt om steeds met ze in discussie te gaan, Tweelingen weten je altijd zover te krijgen om in hun wilde plannen mee te gaan. Gelukkig zorgt hun speelse karakter ervoor dat die plannen vaak wel hartstikke leuk en vernieuwend zijn. Een beetje uit je comfortzone treden is soms best goed, toch?

2. Maagd (23 augustus tot 22 september) Iemand met het sterrenbeeld Maagd zal je proberen te overtuigen met keiharde argumenten waar niets tegenin te brengen is. Ze gaan je niet vragen om hun plan van aanpak over te nemen, maar zullen je vertellen waaróm dat project honderd keer sneller klaar is als het op hun manier gebeurt, waaróm het goed is om mee te gaan op die veel te dure vakantie en waaróm je die parachutesprong tóch moet maken. Denk aan lijstjes met voor- en nadelen, berekeningen, uitgedachte toekomstscenario’s én uitvoerig voorbereide plannen waar je geen nee meer tegen kunt zeggen.

3. Weegschaal (23 september tot 22 oktober)

Mensen met dit sterrenbeeld gaan een stuk minder rationeel te werk dan de Maagd. Mensen met het sterrenbeeld Weegschaal zijn charmant en vriendelijk en zijn er niet voor niets goed in om in elke setting harmonie en balans te creëren. Een beetje flirten of lief lachen, soms een pruillip of puppy-ogen: het is haast onmogelijk om nee te verkopen aan een Weegschaal. En goed om te onthouden: de Weegschaal heeft altijd het beste met je voor. Dus vaak kan het helemaal geen kwaad om mee te gaan in de plannen van dit sterrenbeeld.

4. Schorpioen (22 oktober tot 21 november) Mensen met het sterrenbeeld Schorpioen gaan gewiekst te werk om hun zin te krijgen. Snode Schorpioenen zullen je eerst observeren om te zien wat jouw plannen zijn, om vervolgens op je zwaktes in te spelen en hun plannen op tafel te leggen. Voor je het weet ben je zo bespeeld dat je denkt dat het jóúw idee was om de hele nacht door te borrelen terwijl je om 9 uur ’s ochtends een meeting hebt. Een beetje sluw, maar dat zorgt ongetwijfeld voor een stuk meer avontuur in je leven.

Bron: Alle Sterrenbeelden