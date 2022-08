Déze 4 sterrenbeelden voelen de volle maan van augustus het meest

Een volle maan ontstaat wanneer de aarde precies tussen de zon en de maan in staat. Dit bijzondere moment staat volgens veel mensen gelijk aan een spiritueel en energetisch hoogtepunt. Dit kan effect hebben op je lichaam en geest en die invloed zou je tot wel drie dagen ervóór en erna kunnen ervaren. Mensen die sterk in astrologische energieën geloven, zeggen dat deze gevoelens voor iedereen per maan verschillen.

Volle maan in augustus

De eerstkomende volle maan vindt plaats op vrijdag 12 augustus. Om precies te zijn in de nacht van donderdag op vrijdag om 03.37 uur. En blijkbaar verschilt het per sterrenbeeld wie de invloed van deze maan dan het meeste voelt. Vooral deze vier sterrenbeelden ervaren dit keer het effect van de volle maan:

1. Stier

De volle maan geeft jou als Stier nieuwe kracht, wat goed is voor je carrière, sociale positie en reputatie. Je krijgt eindelijk de kans om op professioneel gebied een nieuwe richting in te slaan. Je hebt veel in je mars, dus als je écht wil, kan je iets ongelooflijks creëren. Dankzij de sterke energie van de volle maan lukt het je om doelen te bereiken.

2. Leeuw

De Leeuw is van nature erg zelfverzekerd, maar de kracht en energie van de volle maan geeft je nog extra boost. Je voelt je ready om eens goed naar al je persoonlijke relaties te kijken en eventuele conflicten op te lossen. Eindelijk durf je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen daden. Iets waar je al lang tegenaan hikt. Wat een opluchting.

3. Schorpioen

De Schorpioen heeft de laatste tijd hard aan de carrière gewerkt en kan hier nu eindelijk de vruchten van plukken. Stiekem ben je echt trots op jezelf, al durf je dat niet gauw toe te geven. Gelukkig geeft de volle maan je kracht om je partner, vrienden en familie weer de aandacht te geven die zij verdienen.

4. Waterman

Deze volle maan draait helemaal om de Waterman. Het is dus geen wonder dat dit sterrenbeeld de maan goed zal voelen. Het helpt je te onderzoeken welke je richting je precies op wil gaan. Je kunt eindelijk gerichte doelen stellen. De Waterman maakt tijdens deze volle maan een soort transformatie door en werpt uiteindelijk ongewenste bagage af.

Bron: Freundin.de