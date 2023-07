Deze 5 kinderboeken zijn óók leespareltjes voor volwassenen

De kinderboekensectie overslaan als je op zoek bent naar lekker leesvoer, is zonde. Zijn het niet juist kinderboeken die ons vroeger op weg hielpen en waar we nu onze eigen (klein)kinderen mee opvoeden en vermaken? “Wij, volwassenen, hebben al zo veel gezien en meegemaakt, dat we zelfs de meest bijzondere dingen heel gewoon vinden”, zegt kinderboekenschrijver Manon Sikkel. “Terwijl kinderen alles voor het eerst zien: hagel, bliksem, een sneeuwvlok, de zee... Kinderboekenschrijvers kijken met net zo veel verbazing, aandacht en humor als kinderen naar de wereld om ons heen.” Door kinderboeken te lezen kun je je weer heel even verwonderen, vindt Manon. “De wereld zien zoals je die vroeger zelf zag: dat is waarom het fijn is om als volwassene een kinderboek te lezen.”

Wijs en overzichtelijk

Kinderboeken maken de wereld voor kinderen overzichtelijk, vindt Manon. “Vaak staan ze vol wijsheden, levenslessen en grappige observaties. Ze stellen gerust en maken je aan het lachen. En soms een beetje aan het huilen.” Ze vergelijkt kinderboeken met grootouders: wijs, lief en vol goede bedoelingen. “Als je als volwassene mooie kinderboeken leest, steek je daar soms nog veel van op.”

Beste boek

Zelf vindt ze Een groene bloem van Floortje Zwigtman een aanrader. “Wat mij betreft een van de beste boeken uit de Nederlandse jeugdliteratuur. Als de auteur in Engeland had geleefd, was ze wereldberoemd geweest. Prachtig boek over Londen in de tijd van Oscar Wilde.”

5 kinderboeken die je als volwassene wilt lezen

Annet Schaap - Lampje

Al twee jaar op een rij wordt Lampje van Annet Schaap verkozen tot favoriete kinderboek aller tijden door volwassenen, in een top 100 die lezerscommunity Hebban.nl jaarlijks opstelt. Begin dit jaar was er zelfs een tweedelige tv-bewerking van de boekenhit te zien op de VPRO. In Trouw liet kinderboekenrecensent Bas Maliepaard weten wat Lampje zo bijzonder maakt. ‘Het sprookjesachtige verhaal is avontuurlijk en gelaagd, en voelt aan als een klassieker die er altijd al geweest is.’

Yorick Goldewijk - Films die nergens draaien

‘Ook voor volwassenen is deze Gouden Griffelwinnaar een genot om te lezen’, jubelt NRC over de nog vrij onbekende Nederlandse kinderboekenschrijver Yorick Godewijk. Mirjam Noorduijn, recensent van de krant, verklapt waarom het boek zo mooi is. Het verhaal is volgens Mirjam magisch en realistisch tegelijk. Het gaat over ‘de melancholie van dingen die voorbijgaan en de geheimzinnigheid van de dingen die nog gaan komen’ en hoe je nu ‘het verschil kunt maken’. Dat klinkt inderdaad alsof iedereen er iets aan heeft.

De jongen, de mol en het paard is pas in 2019 verschenen, maar nu al een klassieker onder volwassenen. Waarom eigenlijk? Waarschijnlijk vanwege de ‘hapklare brokjes levensinzicht’, schreef de Volkskrant. Het boek bestaat namelijk uit 100 tekeningen en ontroerende handgeschreven poëzie van auteur en illustrator Charlie Mackesy, die werd ontdekt op Instagram. Het verhaal gaat over de vriendschap tussen een jongen en drie dieren, die steeds weer wat meer leren over het leven. En laten we eerlijk zijn, zijn we ooit uitgeleerd?

Sprookjesboek van De Efteling

Waar sprookjes wonderlijke levenslessen voor kinderen zijn, zorgen ze bij volwassenen vaak voor een nostalgisch warm gevoel. Al helemaal als het ook nog eens sprookjes uit de Efteling zijn, de plek waar veel volwassenen zich weer even kind voelen.

J.K. Rowling - Harry Potter

Je zou bijna vergeten dat de boeken van Harry Potter eigenlijk voor kinderen vanaf een jaar of negen zijn geschreven. Mede dankzij de films heeft de boekenreeks een enorme schare aan volwassen fans. Misschien zijn het de politieke spelletjes binnen Zweinstein of het heldhaftige maar treurige levensverhaal van Harry, één ding is zeker: het is voor iedereen heerlijk om je even te verliezen in een fantasiewereld.

Bron: NRC.nl, Trouw.nl