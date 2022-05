Deze 5 workshops wil je niet missen op Libelle Zomerweek

Van donderdag 19 tot en met woensdag 25 mei 2022 vieren we feest bij de Expo Haarlemmermeer. Het is onze 25ste verjaardag, dus we pakken groots uit. Zo kun je swingen bij artiesten als Nielson en Emma Heesters, kun je een leuke nieuwe outfit scoren en is er oneindig veel tuin- en wooninspiratie. Maar er zijn ook heel veel leuke workshops waaraan je kunt meedoen.

Ukelele workshop Beeld Liselotte en Barbara

1. Leer de ukulele spelen met Uked

Tijdens deze speciale workshop leer je binnen een uur een tof nummer op de ukelele spelen, zelfs wanneer je nog nooit eerder een instrument hebt bespeeld. De ukelele is hip, eenvoudig om te spelen en het doel is om zelf muziek maken voor iedereen toegankelijk te maken. De workshop wordt gegeven voor Liselotte en Barbara van Uked, die je misschien al kent van het boek ‘Uked - leer ukelele spelen in een weekend’.

Bezoekers kunnen zich bij de workshopbalie inschrijven voor deze workshop.

10 minuten portret Beeld Dewie Drolenga

2. Live drawing - 10 minuten portret

Voor een mooi, persoonlijk én uniek aandenken moet je bij Dewie Drolenga zijn. In 10 minuten tijd maakt onze illustrator Dewie - wier illustraties je geregeld in Libelle spot - een prachtige tekening van je. Jij hoeft alleen tien minuutjes te poseren en voilà: illustrator Dewie Drolenga laat haar magie los op papier. Het resultaat: een portret in inkt en aquarel van een fan-tas-tische dag!

Bezoekers kunnen zich bij de workshopbalie inschrijven voor deze workshop.

SCHRIJFSTER INGER STRIETMAN Beeld ©Studio Kastermans/Danielle van

3. Kies voor gezond egoïsme

Deze inspirerende workshop leert je hoe je vaker voor jezelf kunt kiezen. In de wereld van vandaag moeten we veel en denken we aan alles en iedereen behalve aan onszelf. Hierdoor voelen we ons soms moe, gestrest en ongelukkig. Om hierin verandering te brengen, geeft Inge Strietman, dé expert op het gebied van een gezond egoïsme (coach, spreker en auteur van het boek Mag ik even mijn aandacht) een workshop om te leren leven vanuit liefde en aandacht. Kies voor jezelf én schrijf je in voor deze workshop.

Bezoekers kunnen zich bij de workshopbalie inschrijven voor deze workshop.

Workshop Beeld Bloemenwolk

4. Droogbloemen

Ben je dol op bloemen? Dan is deze droogbloemenworkshop echt iets voor jou. Een mooie bos droogbloemen maakt ieder plekje in huis net even wat mooier. De bloemstukken zijn echte eyecatchers en bovendien ook heel duurzaam; ze hoeven geen water en de droogbloemen blijven maar liefst 6 maanden mooi! Anneleen en Astrid van Bloemenwolk laten zien hoe je op een simpele manier dromerige bloemenblokjes kunt maken (zie de foto hierboven). Ook zijn de dames van Bloemenwolk een kei in vaasjes maken van boeken. Nieuwsgierig geworden? Loop dan vooral even langs!

Bezoekers kunnen zich bij de workshopbalie inschrijven voor deze workshop.

Stijlcoach Anique van Kooij Beeld Bianca van der Veen Portraiture

5. Persoonlijke kleuren

Tijdens deze workshop laat stijlcoach Anique van Kooij je zien wat er allemaal te ontdekken valt op het gebied van jouw persoonlijke kleuren wanneer het aankomt op je kledingkeuze. Ze leert je welke kleuren goed bij je staan. Een outfit scoren wordt op deze manier een makkie. Als stijlcoach wil Anique je graag laten ervaren en leren wat een authentieke stijl doet voor jouw uitstraling en groei. Alles met als doel dat jij kunt gaat shinen en volop leven.

Heb jij je kaartje al?

Met nog maar een paar nachtjes slapen, komt het grote feest steeds dichterbij. Als je nog geen kaartje hebt, haal die dan nu snel nog met korting op libellezomerweek.nl. Tot en met 18 mei betaal je €17,95 in plaats van €20,95, en als je op dinsdag of woensdag wilt komen krijg je nog wat extra korting ook. Dan betaal je maar €15,95. En kom je graag met de trein? Dan hebben we een leuke combi-deal voor je.