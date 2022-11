Deze 7 dingen wist je vast nog niet over Tupperware

Tupperware is al sinds 1938 onverwoestbaar, maar wordt sinds vorig jaar maart helaas niet meer verkocht in Nederland.

1. Tupperware is ontdekt door Earl Tupper in 1938

Toen Earl Tupper tijdens de Grote Depressie (in Amerika) zijn hoveniersbedrijfje verloor, vond hij werk in een plasticfabriek. Daar kocht hij een paar machines op die vorm geven aan plastic en sloeg thuis aan het knutselen. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de eerste Tupperware-commercial nadat een Amerikaans chemiebedrijf Earl vroeg iets nuttigs te doen met hun plastic.

2. De deksel is gebaseerd op een pot verf

Door het slimme ontwerp van de deksel kun je het bakje vacuüm verpakken om eten zo lang mogelijk vers te houden. Het ontwerp is geïnspireerd door de deksel op een pot verf.

3. Het eerste product, de ‘Wonderbowl’, maakte een boer-geluid bij het sluiten

Het allereerste Tupperware-product liet een soort boertje als je het bakje dichtdeed. Met dat bijzondere kenmerk werd wereldwijd geadverteerd. Jaren later werd er in de comedyserie Seinfeld nog naar verwezen. "Een boer houdt de boel vers."

4. Tupperware sloeg totaal niet aan in de winkels

Tupperware werd helemaal niet goed verkocht in de winkels. Klanten snapten niks van die gekke sluiting. Gevolg: Tupperwareparty's!

5. De eerste Tupperwareparty werd in 1949 gehouden door een alleenstaande moeder uit Detroit

Het idee voor een Tupperwareparty is bedacht door Brownie Wise. Ze wilde haar vriendinnen graag laten zien hoe Tupperware werkt. En in 1951 waren die feestjes inmiddels zo populair dat Earl Tupper besloot het product helemaal uit de winkels te halen en alleen nog maar te verkopen via Tupperwareparty's.

6. Tupperware is volgens het Guinness Book of Records een van de grootste uitvindingen van de 20e eeuw

Andere producten op die lijst: de walkman en de Rubik's kubus. Maar computers dan gek genoeg weer niet.

7. Tupperware in grote financiële problemen

Een lange tijd was de familie Tupper schathemeltjerijk. In 2014 maakte het bedrijf een winst van 2,64 miljard (!) dollar. Anno 2022 lijkt het minder goed te gaan met het bedrijf en dreigt een faillissement. Het aandeel verloor meer dan 40 procent op de beurs van New York. Volgens het AD heeft Tupperware momenteel een schuld van 704 miljoen dollar. De kaspositie bedraagt 103 miljoen dollar. Bewaar je bakjes dus extra goed.

