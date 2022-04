Deze 8 dingen kun je beter niet door de wc spoelen

Waarschijnlijk maken we ons hier allemaal wel eens schuldig aan. Maar het kán nadelige gevolgen hebben.

Dít kun je beter niet door de wc spoelen

Oud frituurvet

Heb je oud frituurvet over? Gooi dit dan absoluut niet door het toilet of de afvoer. Het vet kan in combinatie met water een dikke klont vormen waardoor de leiding zal verstoppen. Wat je beter wel kunt doen met oud vet? Laat het afkoelen in de pan en haal het eruit met keukenpapier. Heb je grotere hoeveelheden vet, zoals de hele frituurpan? Giet het in een plastic fles en lever dit af bij de milieustraat.

Bleekmiddel

Maak jij de wc-pot wel eens schoon met bleekmiddel, of heb je een sopje over waar bleekmiddel in zit? Ook dit kun je beter niet door de wc spoelen. Zelfs als het bleekmiddel met water is verdund, kan er een chemische reactie ontstaan in het riool. Dat komt door de mogelijke andere middelen die via het toilet worden afgevoerd die reageren op bleekmiddel. In het ergste geval kunnen er giftige gassen vrijkomen.

Tissues

Gooi jij een tissue het liefst in het toilet nadat je je neus hebt gesnoten? De volgende keer kun je dit toch echt beter in de vuilnisbak gooien. Zakdoeken zijn namelijk van ander materiaal gemaakt dan wc-papier, waardoor het een stuk lastiger oplost in het water. Dit geldt overigens ook voor keukenpapier.

Kattenbakvulling

Het klinkt misschien logisch om de uitwerpselen van de kat door de wc te spoelen in plaats van ze in een plastic zakje te stoppen. Maar let op: de restjes kattenbakvulling die hierbij mee komen, kunnen in de leidingen blijven liggen. Als er vervolgens toiletpapier doorgespoeld wordt, is er een kans dat dit opgehoopt wordt door de restjes kattenbakvulling. Ook hierdoor kan ontstopping ontstaan.

Pleisters

Nee, pleisters horen ook niet in het toilet. Door het plastic materiaal waarvan deze gemaakt zijn, zal het niet oplossen in het water. En hierdoor ontstaat, jawel, verstopping.

Kauwgom

Het lijkt misschien zo onschuldig om je kauwgompje uit te spugen in het toilet, maar dit kun je toch echt beter niet doen. Zelfs kleine stukjes kauwgom kunnen in de leiding vast komen te zitten en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Etensresten

Heb je nog een restje soep in een pan staan, dan lijkt het zo gemakkelijk om dit gewoon door het toilet te spoelen. Toch kun je dit beter niet doen. De reden? Ook hierbij kunnen vetten uit het voedsel zich in de leidingen binden en een verstopping veroorzaken. Je kunt het voedsel beter in een zak gieten en bij het afval gooien.

Medicijnen

Je hebt het vast vaak genoeg in films gezien hoe drugs of medicijnen door het toilet of gootsteen weggespoeld worden. Toch is dit geen goed idee, want hierdoor kunnen medicijnresten in het milieu terechtkomen. Dat kan slecht zijn voor het waterleven en het maakt de bereiding van schoon drinkwater moeilijker. Waar je oude medicijnen dan moet laten? Deze kun je inleveren bij de apotheek of bij de milieustraat.

Bron: Freundin