Deze ademhalingsoefeningen helpen tegen stress en creëren ontspanning

Je kan daarbij denken aan de 5-3-3-techniek. “5-3-3 is een meditatie die is ontworpen voor boeddhistische meditatie en vechtsporttraining”, zegt coach Dominique Williams bij Well + Good.

“De methode gebruikt ademhalingsoefeningen om inzichten te krijgen, samen met vechtsportademhalingstechnieken voor ritme en een verhoogd uithoudingsvermogen.” De methode wordt veel gebruikt om sporters te motiveren, maar werkt ook erg goed voor iedereen die zich chaotisch voelt en moeite heeft met concentreren. Daarbij is de methode ook wat helpt tegen een hoge ademhaling.

Waarom werken ademhalingsoefeningen?

Korte inhalaties en lange, uitgestrekte uitademingen zijn vaak onderdeel van ademhalingsoefeningen. Ze zorgen ervoor dat de hersenen zuurstof krijgen en de longen groter worden. Studies hebben aangetoond dat technieken die helpen bij het vatten van een diepe buikademhaling het cardiovasculaire systeem kunnen kalmeren, en snellere ademhaling juist energie creëert. Dat is hoe stress kan verminderen en hoe angst weer af kan nemen. Precies wat je nodig kan hebben om je weer goed te voelen

Zo doe je de ademhalingsoefening 5-3-3

Doe de volgende routine minimaal 2 keer achter elkaar of herhaal zo vaak als je prettig vindt. Je kunt de ademhalingsoefeningen staand doen, maar zittend kan ook met de voeten plat op de grond en de rug rechtop. Je ogen kun je sluiten maar ze mogen ook open. Kies je voor dat laatste, staar dan naar één punt op ooghoogte.

Stap 1

Haal vijf keer diep adem. Adem in door je neus en uit door je mond. Het is de bedoeling om je lichaam met lucht te vullen en dan weer helemaal leeg te laten lopen.

Stap 2

Neem 3 korte ademhalingen die hoog in je longen blijven zitten. Inhaleer door de neus en adem uit door de mond.

Stap 3

Adem 3 keer luid. Inhaleer door de neus en adem duidelijk hoorbaar met geluid uit de mond.

Resultaat ademhalingsoefeningen: ontspanning, minder stress, beter slapen

Als het goed is merk je nu dat je snelle hartslag en hoge ademhaling weer wat kalmer zijn. Daarbij heb je een extra energieboost gekregen van het zuurstof dat zich door de ademhalingsoefeningen nu ruimschoots in je lichaam bevindt. De 5-3-3-methode is dus een goede oefening die je door te focussen op je ademhaling kan helpen kalmeren.

Bron: Well + Good.