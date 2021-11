Deze brownie chocoladeletter is het enige cadeau dat jij wil voor 5 december

Als je eens wat anders wil proberen dan een chocoladeletter of kaasletter - want ja, die bestaan ook! - is zo’n brownieletter een verrukkelijk alternatief.

Brownieletter

Hij is er weer: misschien wel de lekkerste ‘chocoladeletter' die je ooit hebt geproefd, gemaakt door Brownies & Downies in Haarlem. Of zoals zij het omschrijven: “Een heerlijke smeuïge brownie of blondie met een gezellige speculaas topping.” Hm, dat wordt smullen.

De brownieletter is op bestelling verkrijgbaar tussen 12 november en 4 december. Bereid je er wel op voor om de letter te delen, want het is niet alleen machtig, maar ook nog eens zo groot dat het geschikt is voor zes tot acht personen.

Wat kost het?

De brownieletter gaat voor € 16,95 over de toonbank. Het is wel handig als je in de buurt van Haarlem woont, want de letter is enkel af te halen in Brownies&downieS To Go Store (Schagchelstraat 21). Klik hier voor alle informatie.

Bron: Brownies & Downies