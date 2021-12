Deze cranberry-cinnamon rolls wil je proeven

Voor 14 broodjes. Deeg: • 250 ml volle melk • 75 g roomboter + extra voor invetten • 1 zakje gedroogde gist (7 g) • 30 g lichtbruine basterdsuiker • 420 g bloem + 1 el • ½ tl zout • 1 ei, losgeklopt Vulling: • 80 g roomboter, op kamertemperatuur • 40 g lichtbruine basterdsuiker • ½ tl kaneel • 3 el gedroogde cranberry’s Siroop: • 25 g lichtbruine basterdsuiker • 25 ml water • 1 tl gemalen kaneel Bereiden: 30 min. Wachten: 1 uur. Bakken: 12 min. Kcal.: 235 p.st.

Verwarm de melk en 75 g boter tot lauwwarm, zeker niet te heet. Voeg de gist en 30 g basterdsuiker toe en roer door. Meng de bloem met het zout, schenk het gistmengsel erbij en kneed er in 6-8 min. een soepel deeg van. Voeg wat extra bloem toe als het deeg te nat blijft. Vorm een bal van het deeg en laat deze afgedekt in een ingevette kom 1 uur rijzen op kamertemperatuur. Meng voor de vulling de zachte roomboter met de suiker, kaneel en cranberry’s. Rol het gerezen deeg uit tot een plak van circa 40x50 cm en bestrijk deze met de vulling. Vouw het deeg dubbel en snijd het in stroken van 5 cm. Snijd deze in de lengte in, maar niet helemaal door en laat de bovenste 3 cm vrij. Maak spiralen van de 2 helften door ze naar buiten te draaien. Rol de 2 spiralen dan kruislings over elkaar tot een soort knot. Leg de circa 14 bollen op een met bakpapier beklede bakplaat, dek af met een vochtige theedoek en laat 20 min. rijzen. Verwarm de oven voor op 225 °C. Bestrijk de bovenkant van de deegbollen met het losgeklopte ei en bak ze in het midden van de oven in 10-12 min. gaar. Verwarm intussen voor de siroop 25 g basterdsuiker met 25 ml water en 1 tl kaneel tot de suiker is opgelost. Bestrijk de broodjes met de siroop als ze uit de oven komen.

Styling: Marijn Visser. Bereiding: Ingmar Niezen. Productie en receptuur: Studio Yvette van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen M.M.V.: Corinne van Baast Keramiek, Dille&Kamille, H&M Home, Ikea, Sissy-Boy Homeland, Søstrene Grene