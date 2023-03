Deze drie sterrenbeelden hebben bindingsangst

Schorpioen

Je hebt veel charisma, Schorpioen. Hiermee weet je potentiële partners tijdens een eerste date compleet om je vinger te winden. Je energie werkt als een magneet, waardoor de ander al snel weet dat hij of zij bij jou wil blijven. Jij houdt het alleen doorgaans na de derde date voor gezien. Als de eerste spanning eraf is, raak je verveeld en kijk je liever of het gras elders groener is. Zo heb je al menig hart gebroken.

Leeuw

Als Leeuw ben jij gul en zorgzaam, maar als het op serieuze relaties aankomt, zit een minder goede eigenschap je in de weg. Je hebt een groot ego en de neiging om jezelf en al je behoeften ver boven die van je partner te prioriteren. Vraagt je partner meer ruimte en aandacht? Dan vind je dat moeilijk en ben je geneigd weg te lopen. Voor jou is gelijkwaardigheid in een relatie een grote les. Alleen als je bereid bent om niet alleen te nemen, maar ook te geven, kan je relatie een succes worden.

Ram

Jij bent niet dol op langetermijnverplichtingen, Ram. Je leeft liever in het hier en nu. In een relatie voel je je goed bij de eerste fase. Dan is alles nieuw, spannend en avontuurlijk. Zodra je partner het over de toekomst wil hebben, krijg je het benauwd. Je bent bang voor de sleur van een dagelijkse routine. Als je partner daar onderdeel van wordt, raak je snel op hem of haar uitgekeken. Nieuw avontuur lonkt. Je drang naar spanning kan er zelfs toe leiden dat je een scheve schaats rijdt.

Zó krijg je altijd het juiste antwoord:

Bron: Freundin