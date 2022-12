Deze drie sterrenbeelden krijgen een droomstart in 2023

Het nieuwe jaar staat voor de deur. En ondanks dat niemand de toekomst kan voorspellen, weten we dankzij de sterren wél dat deze drie sterrenbeelden het jaar 2023 goed zullen beginnen:

Stier

Geen ander sterrenbeeld begint het nieuwe jaar met zoveel enthousiasme en motivatie als de Stier. Een gunstige verschuiving van planeten zorgt ervoor dat de Stier zich erg zelfverzekerd en tevreden voelt. Januari 2023 is de perfecte maand om eindelijk een nieuw project te starten, dus denk daar alvast maar over na. Dit kan zijn op het gebied van werk, vriendschap of vrije tijd. Maar hoe dan ook: de kans is zeer groot dat het voor jou een bijzonder succesvol jaar zal worden.

Waterman

Begin 2023 voelt de Waterman zich sterker en tevredener dan ooit tevoren. Met jouw vrolijkheid en enthousiasme steek je direct andere mensen aan, waardoor het geluk al snel jouw kant op waait. Vooral februari wordt jouw maand, want dan word je eindelijk weer verliefd of zet je binnen je relatie verdere stappen.

Vissen

Vissen kunnen begin 2023 eindelijk afscheid nemen van hun tegenslagen in 2022. Je werd in december 2022 uit je tent gelokt door een en al chaos, maar dat is nu gelukkig voorbij. En wat extra fijn is: je kunt je nu al verheugen op een perfecte start van het jaar 2023. En dan met name wat betreft je carrière. Er staat namelijk een fantastische nieuwe job op je wachten.

Bron: Freundin.de