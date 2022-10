Deze drie sterrenbeelden moeten nu héél goed naar hun onderbuikgevoel luisteren

Schorpioen

Schorpioenen die een relatie hebben, pikken dit jaar onderbewuste signalen op over hun partner. Is hij of zij wel helemaal oprecht? Je hoeft niet gelijk van het ergste uit te gaan, maar er is wel degelijk iets aan de hand. Het is cruciaal om naar dit gevoel te luisteren en het gesprek met je partner aan te gaan. Als je het negeert en te lang laat sudderen, kan het probleem in de toekomst misschien niet meer worden opgelost.

Weegschaal

Het lijkt er dit najaar op dat jij een hele mooie kans krijgt. Dat kan op het gebied van werk en geld zijn, maar het kan ook iets avontuurlijks betekenen. Hoe mooi het ook klinkt, jouw onderbuikgevoel zegt je meteen dat het misschien niet goed zit. Onthou goed: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat vaak ook. Laat je niet in de val lokken.

Leeuw

Heb je het gas wel uitgedraaid? De stekker van het strijkijzer uit het stopcontact gehaald? Jij bent iemand die dit soort zaken het liefst honderd keer checkt voordat je de deur uit gaat. Je bent nu eenmaal een controlfreak en meestal zouden we je vertellen dat dat best een tikje minder kan. Maar luister dit najaar eens extra goed naar dat stemmetje in je hoofd. Je kunt er namelijk ernstige situaties mee voorkomen.

Bron: Freundin