Deze eigenschappen zijn typisch voor het sterrenbeeld Weegschaal

Het staat in de sterren geschreven. Hoewel het een geliefde uitspraak is binnen de astrologie, hoeft het natuurlijk niet altijd te gelden. De kans is groot dat je jezelf als Weegschaal in onderstaande eigenschappen herkent, maar niet alles hoeft automatisch te kloppen. Want hoewel de astrologie veel kan vertellen, is ook de ene Weegschaal de andere niet. Toch durven we te wedden dat de meeste van deze eigenschappen je bekend voorkomen.

Eigenschappen weegschaal: verbindend

De Weegschaal is een verbinder, als je het de astrologie vraagt. Deze persoon wil de lieve vrede bewaren en gaat daardoor altijd op zoek naar een connectie tussen anderen. Het zorgt ervoor dat de Weegschaal goed in teamverband kan werken en relaties altijd in balans weet te houden, maar het heeft ook mindere kanten. Doordat de Weegschaal de rust niet wil verstoren, komt hij of zij lastig voor zichzelf op. Dit sterrenbeeld geeft liever een ander onterecht gelijk dan dat er ruzies ontstaan.

Keuzestress

Je maakt de hele dag door keuzes, de een groter dan de ander. Maar het begint al bij je outfit van de dag, het ontbijt dat je gaat eten... Dat kan voor de Weegschaal al behoorlijk stressvol zijn, want een knoop doorhakken is niet zijn of haar sterkste kant. Iets met balanceren tussen twee keuzes? Het zal er wel mee te maken hebben.

Estheticus

Wie houdt er niet van de mooie dingen in het leven, zou je kunnen denken. Maar een Weegschaal springt hier met kop en schouders bovenuit en weet pas echt de schoonheid op de wereld te waarderen. Of dat nou om mode, kunst of de natuur gaat: Weegschalen zien overal iets moois in. Het kan overigens ook doorslaan in een stukje ijdelheid -maar daar heeft de Weegschaal vooral zelf last van.

Dol op de liefde

Weinig Weegschalen die de ogen droog kunnen houden bij een huwelijk of een romantische scène in de film. Dat heeft allemaal te maken met het belangrijkste hemellichaam van de Weegschaal: planeet Venus -de planeet van de liefde. Hoewel het een romantische eigenschap is, kan het in liefdesrelaties ook gevaarlijk zijn voor het sterrenbeeld. Weegschaal legt de lat namelijk nogal hoog, op zoek naar een liefde zoals in de films.

