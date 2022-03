Deze frisse lentecake bak je met slechts 5 ingrediënten

Bekleed een bakvorm met bakpapier en laat de uiteinden van het papier over de rand van de bakvorm hangen. Dit is handig om de cake straks uit de vorm te halen.

Doe boter, 300 gram basterdsuiker, zelfrijzend bakmeel, eieren en geraspte citroen in een beslagkom. Mix alles op de laagste stand door elkaar. Is alles goed gemengd? Zet ‘m dan een paar standjes hoger en klop het beslag luchtig.

Schep het cakebeslag in de cakevorm en strijk het glad. Bak de cake in 50 à 55 minuten goudbruin. Gebruik een satéprikker om te kijken of de cake gaar is.