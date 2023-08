Déze functie van je weer-app zou je vaker moeten gebruiken

Met de UV-index wordt de sterkte van de zon aangeduid. UV is een afkorting voor ultraviolet: de elektromagnetische straling die aanwezig is in zonlicht. UV-stralen kunnen chemische en ionische processen in werking zetten en dus ook zorgen voor de bruine kleur in onze huid, of het laten verbranden ervan. Een hoge UV-straling is dan ook (zeer) schadelijk voor de huid en ogen.

Soorten UV-straling

UV-licht bestaat uit UV-a en UV-b-straling. Uv-a-straling veroorzaakt pigmentverandering dieper in de huid en Uv-b-stralen beschadigen vooral de buitenste laag van je huid. Deze processen kunnen leiden tot huidkanker. UV-straling is daarnaast niet alleen schadelijk voor de huid; ook de ogen kunnen er slecht tegen. Wanneer je te lang onbeschermd in een hoge dosis UV-straling kijkt, kan dit je ooglens beschadigen. Een goede zonnebril is op zonnige dagen daarom geen overbodige luxe.

Wat is een UV-index?

Om mensen goed te kunnen voorbereiden op de UV-straling van de zon, is dus de UV-index in het leven geroepen. Deze index, ook wel zonkracht genoemd, geeft een indicatie van hoe sterk de straling is. In Nederland loopt deze van 1 tot 11+. Hoe hoger de zon staat, hoe hoger de UV-index doorgaans is. Tussen 12.00 en 15.00 uur ’s middags is de zon op haar krachtigst en is dus de UV-straling het sterkst.

Zo snel kun je verbranden volgens de UV-index

Tijdens Nederlandse zomers ligt de UV-index gemiddeld tussen de 0 en 8. Vanaf UV-index 3 wordt aangeraden je huid te beschermen tegen de zon met kleding, een pet of hoed en zonnebrandcrème. Vanaf UV-index 5 verbrand je makkelijk en vanaf zonkracht 7 kun je na tien minuten tot een kwartier onbeschermd in de zon al flink verbranden. Bij zo’n hoge zonkracht kun je die heerlijke zonnestralen dus het beste vermijden.

Zo zon je veilig:

Bron: EOS Wetenschap, Smeerjein.nl