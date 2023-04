Déze geboortebloem past bij jouw maand en dit zegt het over je

Januari: de anjer

De anjer houdt zich staande in de winter. Anjers hebben een speciale betekenis voor christelijken. Het verhaal gaat dat de eerste anjers bloeiden dankzij Maria’s tranen die vloeiden vanwege haar verdriet om Jezus. De anjer staat in het algemeen voor toewijding, loyaliteit en liefde.

Als je kijkt naar de betekenis van de geboortebloemen van januari, kun je concluderen dat mensen die in deze maand geboren zijn gepassioneerd en intens van anderen kunnen houden. Ze zijn waarschijnlijk een zeer loyale en beschermende vriend. Ook is familie alles voor hen.

Februari: de viool

Mensen die in februari geboren zijn, hebben een zwak voor de kleur paars. Daarom is het vast geen verrassing dat je hen een groot plezier doet met viooltjes. De Oude Grieken gebruikten ze voor medicinale doeleinden én om hun wijn een beetje zoeter te maken. De blaadjes van een viool werden in die tijd ook gebruikt voor ‘liefdesdrankjes'. Tegenwoordig staan viooltjes voor trouw, nederigheid en spirituele wijsheid.

Maart: de narcis

Zodra de lente begint in maart, komen de narcissen tevoorschijn. De narcis staat symbool voor hergeboorte, geluk, trots en voorspoed. Dat geeft aan dat mensen die in maart geboren zijn vaak blije, vrolijke en optimistische mensen zijn die graag iemands dag willen opvrolijken.

April: het madeliefje

Madeliefjes staan symbool voor onschuld, loyaliteit en transformatie. En grote kans dat mensen die in april geboren zijn lief, aardig en loyaal zijn. Madeliefjes zijn ook goed om te geven aan zwangere vrouwen of moeders. De bloemen staan namelijk voor vruchtbaarheid en moederschap.

Mei: het lelietje-van-dalen

Dankzij hun delicate bloemetjes en hun zoete geur is het lelietje-van-dalen een echte favoriet. Ook bij koninklijke families is het lelietje-van-dalen populair. De bloem symboliseert nederigheid, zoetheid, de terugkeer van geluk en moederschap.

Juni: de roos

De roos is een klassieke bloem die al eeuwen geliefd is en wordt gekoesterd. De Oude Egyptenaren gebruikten rozen als offer aan de goden. De betekenis van de roos verschilt per kleur. Over het algemeen staan rozen symbool voor liefde, eer en toewijding. Een geboortebloem die voor velen favoriet is!

Juli: de delphinium

De delphinium wordt geassocieerd met positiviteit en dat maakt deze bloem de perfecte bloeier om iemands dag mee op te fleuren. De bloem staat symbool voor een open hart, positiviteit, waardigheid en elegantie. Mensen die geboren zijn in juli staan bekend om hun liefdevolle karakter.

Augustus: de gladiool

De gladiool staat symbool voor een sterk karakter, eerlijkheid, gulheid en integriteit. Mensen die in augustus zijn geboren, zijn dus sterke, onafhankelijke en krachtige personen.

September: de aster

Asters bloeien het hele jaar door, maar in september – wanneer de herfst begint te komen – zijn ze vaak de opvallendste en levendigste bloemen die dan te zien zijn. De aster staat voor liefde, wijsheid, vertrouwen en onschuld.

Oktober: de goudsbloem

De goudsbloem is een sterke bloem. De bloem staat voor koppigheid en standvastigheid. Vanwege het heldere en kleurrijke uiterlijk, symboliseert de goudsbloem ook warmte en creativiteit. Als je in oktober jarig bent dan ben je waarschijnlijk een gepassioneerd, hardwerkend en gedreven persoon.

November: de chrysant

Mensen die geboren zijn in november hebben een speciale geboortebloem. In Japan en China staat de chrysant symbool voor de jeugd. Ze doen daar een blaadje van de bloem in hun glas wijn voor een lang leven. Ook denken de Chinezen dat chrysanten helpen tegen grijs haar. In het algemeen staat de chrysant symbool voor vriendschap, eerlijkheid en blijheid.

December: de narcis

De narcis staat voor hoop. De kamer-narcis is een narcissoort die in de winter bloeit. Deze witte, sierlijke bloem staat voor de wens dat je dierbaren precies blijven zoals ze zijn.

