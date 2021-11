Deze gewoontes zijn kennelijk typisch Nederlands

Beschuit met muisjes

Typisch Nederlands: na een geboorte een paar pakken De Ruijter Muisjes kopen voor de kraamvisite. Dat schijnt met de geboorte van prinses Beatrix te maken te hebben. Bij De Ruijter draaiden ze toen namelijk overuren voor oranje muisjes, en het eindresultaat stond dus flink in the picture. Koningshuizen inspireren, zo bleek ook dit keer. Al snel werden muisjes namelijk dé traditie bij geboortes door het hele land. Eerst nog altijd wit met roze, in de jaren ‘90 kwam daar ook de blauwe variant bij.

Zeggen hoe duur iets is

Krijg je een complimentje over je jurk? Grote kans dat je even benadrukt dat je 'm in de uitverkoop vond, dat 'ie in elk geval niet duur was, of: het precieze bedrag op de cent af. Informatie waarop vaak niet veel meer volgt dan een ‘Oh, kijk eens aan’. Want eerlijk is eerlijk, erg relevant is dat bedrag niet. Vooral in Nederland schijnt het toch regelmatig genoemd te worden; daarbuiten volgt al veel sneller een merci, thank you of gracias.

Het volkslied op papier

Misschien weet je het nog van de Koninginnedag-vieringen bij het gemeentehuis, of iets recenter: Koningsdag. Zingen Nederlanders eenmaal het Wilhelmus, moeten ze dat vaak op een papiertje voor zich zien, om niet na twee zinnen al te staan playbacken. Mensen die met een ander volkslied zijn opgegroeid, snappen daar vaak helemaal niets van. Wie kent 't eigen volkslied nu niet uit z'n hoofd en schaamt zich dan niet voor zo’n aviertje?

Verjaardagen

Door het coronavirus liep het nog wel eens anders, maar verjaardagen worden graag in een kring gevierd. Klapstoeltjes uit de schuur, de eetkamerstoelen van tafel et voilà: de stoelendans-setting is compleet. Waarom dat nu per se in een kringetje moet, is voor mensen die 't niet gewend zijn vaak volstrekt onduidelijk. En inderdaad, waarom nou die kring?

Feliciteren

Nog zoiets typisch Nederlands, overigens ook door corona wat minder actueel. Kom je eenmaal binnen op een kringverjaardag, mocht je het we tot vóór corona niet makkelijk vanaf brengen met een ‘Gefeliciteerd iedereen'. Nee, écht beleefd is (of was?) om iedereen de hand te schudden. Liefst ook nog met drie zoenen, waar je tussen elke kus een zinnetje hakkelt. ‘Wat zie - je - er goed - uit!’

Eerst even bellen

Goed, het kan per regio verschillen, maar over 't algemeen moet je iemand wel echt goed kennen voordat je zomaar aan komt waaien. De ongeschreven regel is dat je éérst een afspraak maakt. Heb je om acht uur afgesproken, en kom je volgens Google Maps om vijf over acht aan? Dan laat je het natuurlijk even weten, want stel je voor!

Avondeten

De Hollandse pot wordt 't liefst zonder onaangekondigde gasten genuttigd. Veel Nederlanders gaan er niet zomaar vanuit dat ze mee mogen eten, en het aanbod blijft vanaf de andere kant ook vaak uit. Oh ja, en dat avondeten start natuurlijk niet later dan een uur of zes. Kwam je dus voor een koffie in de middag, wordt vaak rond een uur of vijf al op de klok gekeken. De hoogste tijd om aardappels te schillen.

Bron: Reisdoc, Historiek en EO Beam.