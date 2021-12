Deze glühwein-variant met witte wijn en peer wil je proberen

Alsof er een (kerst)engeltje over je tong plast, zo lekker.

Glühwein zelf maken

Verras je (schoon)ouders met een feestelijk glaasje rond de feestdagen, trakteer de buren op een kopje of maak een kannetje voor jezelf. Want eerlijk is eerlijk: een glas glühwein smaakt echt nog veel lekkerder als je het zelf hebt gemaakt, toch?

Speciaal voor de feestdagen hebben we een extra feestelijke variant op de ‘klassieker’ gevonden: eentje met o.a. witte wijn en peer. Voeg er nog een vleugje kaneel en wat kruiden aan toe en je hebt hét drankje voor Kerstmis gevonden. Geloof ons maar.

Dit heb je nodig voor 5 à 6 glazen witte glühwein:

1 liter droge witte wijn

500 milliliter perensap

2 theelepels kaneel

1,5 eetlepel suiker

een klein stukje gember

1 vanillestokje

een snufje gemalen kruidnagel

een snufje gemalen anijs

en een snufje gemalen piment

En zo maak je een kannetje vol:

Giet alle ingrediënten, behalve de witte wijn, in een pannetje. Laat het geheel ongeveer vijf minuten zachtjes pruttelen. Voeg daarna de witte wijn nog even toe en wacht tot je brouwsel lekker op temperatuur is. Maar let op: zorg dat je kersvers gemaakte glühwein niet gaat koken. Tot slot vis je de stukjes gember weer uit de pan en verdeel je deze eerlijk over de glazen. Schenk de glühwein uit en maak het drankje nóg een tikkie feestelijker door een schijfje peer of kaneelstokje toe te voegen.

