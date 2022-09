Deze handige voetenwarmer houdt jouw voeten de hele winter warm (én verbruikt niet veel energie)

Een voetenwarmer is een soort gigantische pantoffel die lekker warm wordt.

Voordelen van een voetenwarmer

Eén van de voordelen van een voetenwarmer is - net als bij een elektrische deken - dat het in gebruik zuiniger is dan de woonkamer warm stoken. Financieel coach Sabine Samsom van Financequeen.nl vertelde eerder aan Libelle dat het verwarmen van de woonkamer gemiddeld 1,5 m3 per uur kost. Dat komt met de huidige tarieven van zo’n € 3,50 per m3 neer op € 5,25 per uur. Wil je bijvoorbeeld drie uurtjes lekker warm op de bank zitten? Dan ben je meer dan € 15,- kwijt.

Een voetenwarmer verbruikt gemiddeld 100 watt. Met de prijs voor stroom (op het moment van publiceren zo’n € 0,89 per kWh) kost een voetenwarmer € 0,26 per uur en € 0,78 per drie uur. Omdat je de warmer al voor een paar tientjes kunt kopen, haal je de aanschaf er bij regelmatig gebruik al binnen een week uit.

Waar te koop?

Als sloffen en warme sokken niet meer voldoen op koude dagen kun je dus naar de winkel gaan om een voetenwarmer te kopen. Of bestel er makkelijk eentje online. Een paar voorbeelden:

Voetenwarmer € 33,99 (Alpina)

Voetenwarmer € 29,99 (Winanza)

Verwarmde pantoffels € 64,99 (Obbomed)

