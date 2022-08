Déze hond past het best bij jouw sterrenbeeld

Natuurlijk verschilt het per persoon en per hond wie er goed bij elkaar passen. Maar ben je niet benieuwd wat er in de sterren geschreven staat?

Steenbok

21 december t/m 19 januari

Als Steenbok ben je erg verantwoordelijk en ambitieus. Je houdt veel van je familie en spendeert ook veel tijd met ze. Een Siberische husky is dan ook de ideale hond voor jou. Hij is erg zachtaardig en zal voor iedereen lief zijn. Ook is hij erg alert en bovendien een echte gezinshond. Een beter familielid kun je je niet wensen.

Siberische husky Beeld Getty Images/EyeEm

Waterman

20 januari t/m 18 februari

Je bent altijd enthousiast en levendig. Ook ben je erg intelligent. Je bent voor veel mensen een beste vriend. De hond die het beste bij jou past is een dwergkeeshond. Hij is erg levendig en heeft veel energie. Hierdoor heeft hij veel beweging nodig; jullie kunnen dus samen genieten van lange wandelingen. Ook zal de dwergkeeshond altijd gehoorzamen en je beschermen. Beter kan niet toch?

Dwergkeeshond Beeld Getty Images/EyeEm

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Vissen vinden het heerlijk om zichzelf terug te trekken. Ze kunnen erg goed alleen zijn en zijn onafhankelijk. Dit vind je heel belangrijk en dat geldt ook voor een Yorkshire terriër. Ze zijn erg vastberaden, maar blijven wel trouw. Ook is hij heel vriendelijk en vindt hij het heerlijk om bij je op de bank te liggen. Vissen kunnen ook erg gevoelig zijn. Een Yorkshire terriër voelt aan wanneer je hem nodig hebt.

Yorkshire terriër Beeld Getty Images

Ram

21 maart t/m 20 april

Als Ram ben je een geboren leider. Ook zit je altijd vol energie en ben je ondernemend. Een mopshond is de ideale hond voor jou. Hij vindt het geweldig om overal mee naartoe te gaan en heeft een groot uithoudingsvermogen. Hij heeft deze inspanning ook nodig, anders wordt-ie lui. Samen kunnen jullie de leukste uitstapjes maken! Ook zal een mopshond altijd dolblij zijn om je te zien. Als je niet zo lekker in je vel zit, zal een mopshond je weer laten lachen. Hij is de ideale gezelschapshond.

Mopshond Beeld Getty Images/Westend61

Stier

21 april t/m 20 mei

Een Stier houdt van veiligheid en is erg liefdevol. De hond die het beste bij jou past, is een border collie. Deze hond heeft een liefdevolle, consequente leider nodig. Je kunt deze hond alle liefde geven die hij nodig heeft en hij zal het je ook zeker teruggeven. Verder ben je betrouwbaar, iets wat de border collie erg fijn vindt aan zijn baasje. De border collie is ook een intelligente en zeer oplettende hond en zal er altijd voor zorgen dat jij je veilig voelt.

Border collie Beeld Getty Images

Tweelingen

21 mei t/m 21 juni

Tweelingen bezitten over een grote dosis energie en zijn altijd enthousiast. Een corgi is de ideale hond voor jou. Hij beschikt namelijk over dezelfde ondernemingslust. Er is dus genoeg te doen voor jullie twee! Ook is de corgi een zeer intelligente hond die erg snel leert. Dit past goed bij jou. Een corgi houdt van gezelligheid en veel mensen om zich heen, alleen zijn vindt hij niet prettig. Net als jij. Met een corgi ben je altijd samen.

Corgi Beeld Getty Images

Kreeft

22 juni t/m 22 juli

Kreeften zijn vaak gevoelig en een tikkeltje emotioneel. Een golden retriever is de perfecte hond voor jou. Hij zal altijd aan je zijde staan. Alle liefde die jij te geven hebt, zal hij maar al te graag ontvangen. Een golden retriever houdt er namelijk van om lekker in de watten gelegd te worden. Golden retrievers zullen van je gezelschap genieten, maar gunnen je ook rust. Jullie zijn de perfecte match!

Golden retriever Beeld Getty Images

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Je bent erg dominant en houdt ervan om in het middelpunt te staan. Ook ben je creatief en intelligent. Een teckel is voor jou de ideale hond. Dit gezelschapshondje is namelijk ook ontzettend intelligent én leergierig en heeft dus een slim baasje nodig. Let op: hij kan net zo koppig zijn als jij, dus het kan zijn dat jullie eigenwijze karakters botsen.

Teckel Beeld Getty Images

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Jij bent erg bescheiden en je weet als geen ander wat hard werken is. Af en toe kun je ook een tikkeltje perfectionistisch zijn. Een cairn terriër pas perfect bij jou. Hij is loyaal en lief en zal je beste vriend worden. Ook is hij erg nieuwsgierig en leergierig. Dit sluit goed aan bij jouw persoonlijkheid. Hij moet wel voldoende beweging krijgen. Wandelen is niet alleen goed voor je hond, maar ook voor jou. Hebben jullie meteen wat quality time met z’n tweeën.

Cairn terriër Beeld Getty Images/iStockphoto

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Als Weegschaal ben je erg sociaal en bovendien ook makkelijk in de omgang. Dit zijn precies de eigenschappen die een labrador ook heeft. Samen kunnen jullie van alles ondernemen. Hij vindt het leuk om uitstapjes te maken en is erg actief. Gelukkig ben jij altijd energiek en geniet je ervan om een lange wandeling met je hond te maken. Een labrador is bovendien ook een goede waakhond, hij zal je altijd beschermen.

Labrador Beeld Getty Images

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Schorpioenen hebben vaak een duidelijke mening en doen alles met een bak vol passie. Ook kun je best koppig zijn. Een Berner sennenhond is perfect voor jou! Hij zal je altijd gehoorzamen en kan ook erg vurig zijn, net als jij. Ook is hij waakzaam, hij zal er alles aan doen om je te beschermen. Samen vormen jullie het perfecte team.

Berner sennenhond Beeld Getty Images

Boogschutter

22 november t/m 20 december

Jij bent optimistisch en goedgehumeurd. Wel vind je het soms lastig om de confrontatie aan te gaan. Een Duitse herdershond zal je hier enorm bij helpen. Hij stimuleert je om te strijden en voor jezelf op te komen. Andersom moet hij ook gestimuleerd worden, door bijvoorbeeld elke dag even een spelletje apporteren te spelen. Het is een erg intelligente hond en bovendien ontzettend trouw. Hij zal je nooit in de steek laten.

Duitse herdershond Beeld Getty Images/iStockphoto

Pas op, déze kamerplanten zijn giftig voor je hond: