Dit zijn de 15 langst levende hondenrassen op een rij.

1. Chihuahua

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Het zijn kleine hondjes met grote persoonlijkheden en wat blijkt? Ook met een lang leven. Gemiddeld worden ze tussen de 14 en 16 jaar oud, maar sommige redden het zelfs tot de 20.

2. Yorkshire terrier

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Ook dit kleine viervoetertje zal je bij goede gezondheid niet snel verlaten. Yorkshire terriers, ook wel yorkies genoemd, leven gemiddeld zo’n 11 tot 15 jaar.

3. Teckel

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

We blijven nog even in de categorie ‘klein maar fijn’. De teckel is ook zo’’n beestje waar je niet snel afscheid van hoeft te nemen. Teckels worden namelijk gemiddeld 12 tot 16 jaar oud.

4. Australian cattle dog

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

We gaan over naar de iets grotere exemplaren: de Australian cattle dog is een middelgrote hond die bekend staat om z’n loyaliteit en intelligentie. Deze hond wordt gemiddeld zo’n 12 tot 15 jaar oud.

5. Toy poedel

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images

Wat een lieverd! Dit té schattige hondje wil je toch een leven lang bij je houden? Gelukkig kunnen toy poedels wel 18 jaar oud worden.

6. Pomeriaan

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Ook deze kleine ball of fluff heeft een lang leven voor zich. Een pomeriaan wordt gemiddeld 12 tot 16 jaar oud.

7. Lhasa apso

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit langharige hondenras komt uit Tibet en bestaat al zo'n 2000 jaar, zo wordt vermoed. Deze bijzondere hondjes worden gemiddeld zo’n 12 tot 15 jaar oud.

8. Russell Terrier

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Nog zo’n kleintje met een grote persoonlijkheid: de russell terrier. Gemiddeld worden deze schreeuwertjes zo’n 14 jaar oud.

9. Papillon a.k.a. vlinderhond a.k.a. épagneul nain continental

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit Belgisch-Franse hondenras is bekend onder meerdere namen. Het is een vrolijk viervoetertje die bekend staat om zijn grote oren die aan de vleugels van een vlinder doen denken. Ze worden zo’n 14 tot 16 jaar oud.

10. Ierse setter

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Wat een plaatje hè, zo'n Ierse setter? Deze knapperd, die qua formaat ruim uitsteekt boven de meeste honden in dit overzicht, leeft net als zij toch gemiddeld zo’n 12 tot 15 jaar.

11. Chow-chow

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Een leven lang knuffelen: dat wil je toch met zo'n chow-chow? Deze harige beestjes die bekend staan om hun zwart/blauwe tong, worden gemiddeld 12 jaar oud.

12. Beagle

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images

Beagles zijn echte lieverds, ze zijn dolgraag in het gezelschap van hun baas. Gelukkig kunnen jullie lang samen zijn: zo’n 10 tot 15 jaar.

13. Shih tzu

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

In het Chinees betekent shih tzu ‘leeuwenhond’. Dit langharige mini-leeuwtje kan maar liefst 18 jaar oud worden.

14. Maltezer

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit gezellige beestje wordt gemiddeld 15 jaar oud. Bij de maltezer is het zo dat vrouwtjes gemiddeld een jaar langer leven dan mannetjes.

15. Greyhound

Déze hondenrassen leven het langst Beeld Getty Images/iStockphoto

Deze razendsnelle gestroomlijnde honden zijn topfit en dat zie je terug in hun levensverwachting. De greyhound wordt gemiddeld 13 jaar.

Bron: MarthaStewart.com.