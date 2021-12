Deze hondenrassen zijn het makkelijkst te trainen

Een hond is niet alleen een welkom nieuw gezinslid waarmee je uren door het bos kunt wandelen. Het beestje moet je immers ook traínen. Is het jouw droom om je viervoeter veel kunstjes te leren? Let dan wel op welk ras je kiest.

Déze hondenrassen zijn namelijk het leergierigst en het makkelijkst te trainen.

Iedere hond is anders

Alle honden kunnen getraind worden, maar sommige rassen zijn net wat beter in de klas. En het is goed om te weten dat niet ieder ras dezelfde dingen kan, hoe goed je ze ook traint. Zo is een golden retriever van nature een jager, en zal een chihuahua zelfs niet met de beste training een konijn kunnen vangen.

Bordercollie

Startende met een van de meest geliefde gezinshonden: de bordercollie. Dit ras is deel van de herdersfamilie, waardoor ze van nature een jachtinstinct hebben. De honden zijn energiek en erg intelligent en nog atletisch gebouwd ook, waardoor ze ideale trainingshonden zijn.

Borderterriër

Ditzelfde geldt voor de terriër met smallere bouw: de borderterriër. Deze honden staan ​​bekend om hun goede, rustige karakter en aanhankelijke persoonlijkheid. Ze zijn dan wel rustig en klein, maar ontzettend slim en dus ook goed te trainen. Hierdoor zijn ze bij uitstek goed als familiehuisdier of metgezel voor een actieve senior.

Duitse herder

De Duitse herder wordt vaak ingezet als politiehond en dat is niet zonder reden. Dit ras staat bekend om zijn rustige en zelfverzekerde houding die daarom uitermate geschikt is voor wetshandhaving. Ze zijn dan ook heel goed te trainen. Als gezinshond wordt dit ras sóms iets minder goed gezien. Want hoewel deze honden niet agressief zijn, zijn ze van nature wel erg beschermend.

Golden retriever

Nog zo’n gezinshond die echt niet in dit rijtje mag ontbreken, is de familiehond bij uitstek: de golden retriever. Dit ras is niet alleen heel erg trouw en lief, maar ook erg intelligent en leergierig. Nieuwe kunstjes kun je ze dan ook gemakkelijk aanleren, en dit kan zonder zorgen ook door je (klein)kind gedaan worden.

Vlinderhondje (papillon)

Deze kleine honden hebben een grote persoonlijkheid en leren graag nieuwe trucjes. Ze zijn actief en in staat om heel snel een heel scala aan basiscommando’s en -trucs te leren. Ze staan er dan ook om bekend een heel scherpe geest te hebben.

Corgi

Nog een hondje van klein formaat maar voorzien van een groot karakter, is de corgi. Dit ras staat erom bekend heel loyaal en heel beschermend te zijn. Ze worden ondanks hun kleine formaat dan ook als ideale waakhond gezien. Erg lang wandelen kunnen ze niet, maar leergierig én een snelle leerling zijn ze wel. Daar moet Queen Elizabeth alles van weten; door de jaren heen heeft zij al zeker 30 corgi’s gehad.

Poedel

Je zou het van de poedel misschien niet direct denken, maar schijn bedriegt. Poedels beschikken namelijk over een goed stel hersens. Ze zijn heel intelligent en vriendelijk, maar ook erg gevoelig. Duidelijke regels is voor dit ras dan ook erg belangrijk. Mocht je graag veel kunstjes en trucs willen leren aan je viervoeter, dan is de poedel daar ook zeer geschikt voor.

Bron: Marthastwart.com