Als je voor het eerst een trouwe viervoeter in huis haalt, is het volgens hondentrainer Sunny Jackson van groot belang dat je je verdiept in wat het zou betekenen voor je dagelijkse leven. “Je zou bijvoorbeeld eerst een tijdje op een hond kunnen passen, voordat je er eentje aanschaft”, zegt ze tegen lifestylesite Martha Stewart.

Persoonlijkheid

Lees je zo goed mogelijk in. Past het hondenras dat je graag zou willen bij jou en jouw persoonlijkheid?

“Veel mensen kiezen een hond op basis van wat ze ‘schattig’ vinden, of een ras dat qua uiterlijk voldoet aan wat ze mooi vinden. Maar het karakter van de hond is uiteindelijk bepalender in of jij en de hond een goede match zijn”, zegt Sunny.

Katachtigen

Maar wat nou als je eigenlijk een kattenliefhebber bent, maar uiteindelijk voor een hond gaat? Er zijn gelukkig veel hondenrassen die wat katachtige eigenschappen hebben.

1. Basenji

Een Basenji wast en gedraagt zich als een kat. Beeld Getty Images/iStockphoto

Basenji's zijn een leuke optie voor een hondenras dat veel kattentrekjes heeft. Hoewel ze er qua uiterlijk niet zoveel van weg hebben, lijken ze in hun karakter wel veel op de beestjes. Basenji's zijn namelijk heel slim en zelfstandig, net als katten. Ze likken zich schoon, houden niet van water en hebben niet een typische ‘hondengeur’. Een ander punt waarin ze meer op katten lijken dan op honden: Basenji's kunnen niet echt blaffen. Als ze geluid maken klinkt het meer als een soort gezang of jodel in de verte.

2. Bulldog

Bulldogs houden ervan om de hele dag te luieren. Beeld Getty Images

Hoewel een bulldog een stuk lomper kan zijn dan een gemiddelde kat, lijken ze in gedrag wél op katten. Bulldogs houden ervan om de hele dag te luieren en knuffelen graag met hun eigenaren, net als de meeste katten. Ze hebben dagelijks minder beweging nodig dan andere honden en zijn verder erg vriendelijk en kalm.

3. Chowchow

Een chowchow is een echte knuffelbeer. Beeld Getty Images/EyeEm

De chowchow is misschien wel net zo lief als hij eruit ziet. Deze honden binden zich sterk aan één persoon binnen een huishouden, net als dat katten vaak zo'n voorkeur hebben. Chowchows kunnen aardig royal overkomen maar vinden het fijn als er een duidelijke leider in huis is, als een leider van een roedel leeuwen of tijgers.

4. Japanse spaniël

Japanse spaniëls zijn klein van stuk en hebben vaak grote ogen. Beeld Getty Images/iStockphoto

Dit kleine hondje heeft van dit lijstje misschien qua uiterlijk nog wel het meeste weg van een kat. Ze zijn ongeveer van hetzelfde formaat, even zacht als langharige katten en ze zijn er in allerlei kleurcombinaties. Het zijn nobele diertjes, die daarbij even lief als charmant zijn. Ze houden ervan om een paar keer per dag even kort te spelen, maar liggen daarna net zo lief bij je op de bank als een kat.

5. Schotse terriër

Schotse Terriërs kunnen net zo eigenwijs zijn als katten. Beeld Getty Images/iStockphoto

De Schotse terriër is misschien wel het meest zelfstandige ras uit deze lijst. Ze zijn zelfverzekerd, onafhankelijk en hebben vaak een sterke wil. Ze kunnen net zo eigenwijs zijn als sommige katten, maar hechten veel waarde aan de sterke band met hun eigenaren.

