Déze items moet je meenemen uit de supermarkt in het buitenland

We maakten een selectie voor je, deels gevuld met tips vanuit de redactie van Libelle.

Griekenland

Kruiden, kruiden en nog eens kruiden. Die vind je genoeg op het Griekse land. De meest voorkomende Griekse smaakmakers zijn oregano, munt, dille, basilicum, kaneel, komijn en koriander. Fijn om mee naar huis te nemen en je gerechten in Nederland mee op te leuken.

Ook de Griekse Bergthee is een aanrader. Het heeft een unieke smaak én blijkt heel gezond te zijn. De oude Grieken gebruikten deze theesoort om de zuiverende eigenschappen. In het Grieks is het beter bekend als ‘Sideritis’, wat ‘de ijzeren’ betekent. Vroeger werden de wonden van soldaten, die tijdens het zwaardvechten gewond raakte, behandeld met bergthee.

Italië

Wil je gaan voor een échte pasta carbonara? Dan kun je guanciale toevoegen aan je boodschappenlijst: gedroogd Italiaans wangspek van het varken. In Nederland kun je er moeilijk aan komen.

Volkskrant-correspondent Jarl van der Ploeg tipt de schoonmaakmiddelen van het merk Chanteclair. Het ruikt volgens hem naar een schoon huis, zoals een nonna het zou goedkeuren.

Ook neemt hij regelmatig zaden voor de moestuin uit Italië mee naar Nederland. Die koop je in de supermarkt voor ongeveer 80 cent. Ook puntarelle en radicchio vergeet hij niet, een bittere slasoort.

Een lekker zomers drankje is Chinotto. Het wordt gemaakt van de chinotto-vrucht, wat een citrusachtige soort is. Toch lijkt het meer op cola dan op sinaasappelsap. Het smaakt een stuk bitterder dan cola.

Denemarken

Galle & Jessen Pålægschokolade zijn plakjes chocolade voor op brood. In Nederland hebben we verschillende producten die hierop lijken, maar lang niet zo lekker als de Deense versie.

Om in de zoete sferen te blijven, hebben we ook nog de flødebol. Een soort chocozoen, maar dan lekkerder. Je krijgt het ook vaak op je ijs.

Frankrijk

Verschillende mensen vertelden aan de Volkskrant wat zij in hun winkelmandje leggen wanneer ze door de Franse supermarché lopen.

De Franse jam valt goed in de smaak. De jam van Mamie Douceur, het huismerk van supermarkt E.Leclerc heeft veel fruitstukjes bij de smaken mûre, myrtille en cerise. Een andere favoriet is Bonne Maman in de smaak figues violettes.

Een fles zure mayonaise kan ook niet ontbreken. Vooral die van de merken Lesieur en Bénédicata zijn aanraders.

Op zoek naar een goede ovenreiniger? Zoek dan eens naar de Décap Four.

In Nederland is kastanjepuree ook verkrijgbaar, maar alleen in speciaalzaken zónder vanillesmaak. De crème des marrons de l’Ardèche van Element Faugier, mét vanillesmaak, staat in de Franse supermarkt meestal naast de Nutella.

Duitsland

Goed om te weten is dat veel producten uit de supermarkt goedkoper zijn in Duitsland. Een aantal favorieten uit de Volkskrant-reeks:

Voor in de soep: blikjes mergbolletjes (Markklößchen).

Bij een bratwurst of schnitzel is Schwäbische Eierspätzle (deegslierten) een goede vervanger voor friet.

Voor degenen die op zoek zijn naar een alcoholvrije versnapering, is de Veltins Fassbrause een goede oplossing. Het alcoholvrije biertje is er in de smaken Zitrone, Holunder en Apfelkrautern.

Engeland

In Nederland is het een wat minder bekend drankje, maar de Engelsen zijn er dol op: cider. Deze frisse alcoholische versnapering wordt gemaakt van appelsap en is te krijgen is allerlei fruitige smaken. Cider heeft een laag alcoholpercentage van rond de 5 procent en drinkt daarom lekker weg. Om je op weg te helpen: één van de beste ciders is volgens het Britse BBC Goodfood Jaspel’s Woodland cider. Het meest verkochte merk in Engeland is Strongbow.

Ben jij een zoetekauw? Dan moet je de oer-Britse custard cream koekjes eens proberen. Deze zoete traktatie is een hemelse sandwich van twee vanillekoekjes met een romig laagje custard ertussen. Je kunt ze in iedere supermarkt krijgen tegen een vriendelijk prijsje, vergelijkbaar met een pak Maria-koekjes in Nederland. Tea time!

Bron: NRC.nl, BBCgoodfood.com