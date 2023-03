Déze kamerplanten zijn giftig voor katten

Vredespalm

Vrolijk, zo'n tropische palm in huis, maar met een kat is het oppassen, want de palm is giftig. Dat geldt overigens ook voor andere huisdieren én mensen. Verschillende delen van de vredespalm, zoals de wortels, bladeren en zaden, bevatten cycasin. Deze giftige stof kan leverfalen veroorzaken. Als de stof in het zenuwstelsel van je huisdier komt, dan kan jouw kat een beroerte krijgen.

Lelies

Prachtig om te zien, maar een stiekeme vijand voor je kattenvriend: de lelie. De hele plant, inclusief het stuifmeel, is erg giftig en levensgevaarlijk voor katten. Heeft je kat van een lelie gegeten of stuifmeel binnengekregen (via zijn vacht, bijvoorbeeld), ga dan als de wiedeweerga naar de dierenarts. Binnen 12 tot 36 uur treden er namelijk nierfalen op en in het ergste geval overlijdt het beestje na 3 tot 5 dagen.

Monstera

Een vaste gast in veel huiskamers is de populaire Monstera, oftewel de gatenplant. Als je kat in de plant bijt, komen er giftige kristallen vrij die allerlei nare kwalen veroorzaken, zoals braken, opgezwollen luchtwegen, verminderde eetlust en slikproblemen. Dit kan twee weken aanhouden. Heeft je trouwe vriend (meerdere keren) een flink stuk uit de plant gegeten, dan is het zaak om naar de huisarts te gaan. Nierfalen, overgeven en zelfs een coma en overlijden liggen dan op de loer.

Bolbloemen (tulpen, narcissen, krokusen, amaryllissen)

Vooral de bollen zijn giftig, maar ook de bloemen zijn niet gezond voor je trouwe viervoeter. Het verschilt per soort en de hoeveelheid, maar over het algemeen zorgt het eten van bolgewassen voor diarree en overgeven bij je kat.

Aloë Vera

Hoe heilzaam aloë vera ook is voor mensen, katten en honden kunnen ziek worden van dit tropische plantje. In het blad van de aloë vera plant zit een giftig sap, waarvan dieren maag-darmklachten krijgen. Neemt je kat een hap uit het blad, dan kan hij gaat overgeven, diarree krijgen en lethargisch worden.

Welke planten zijn wél veilig voor jouw kat?

Mocht je dit voorjaar groen in huis halen, dan heb je gelukkig genoeg katvriendelijke opties. Planten als de pannenkoekplant, bananenplant, bromelia, calathea en kokospalm gaan bijvoorbeeld prima samen met jouw kat.

