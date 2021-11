Deze kersttrends zijn niet meer van deze tijd

Laten we vooropstellen: het vieren van Kerstmis kent vele tradities, dus eigenlijk is niets goed of fout. Maar mocht je graag de kersttrends volgen, dan zijn er een paar kerstdecoraties die je dit jaar beter in de doos op zolder kunt laten staan.

1. Klassieke kleuren

De klassieke groene en rode decoraties zie je dit jaar haast niet meer voorbijkomen. Roze, blauwe of weelderige zilveren en gouden decoraties zijn daarentegen juist wél helemaal trendy. Om ervoor te zorgen dat het geen kakelbonte kermis wordt, is het slim om je op één of twee felle kleuren te focussen.

2. Opblaasfiguren

De trend om opblaasbare kerstmannen, kerstbomen en rendieren in huis of in de tuin op te zetten is uit de Verenigde Staten over komen waaien. Voor kinderen is het misschien leuk, maar echt hip is het niet. Als je met de feestdagen toch graag wilt opvallen, kun je in de weer met wat natuurlijke en weelderige versieringen zoals grote kransen. Deze sieren deuren en voortuinen en zien er vaak prachtig uit. Bovendien zijn kerstkransen nooit kinderachtig of kitscherig.

3. Alleen maar witte decoratie

Dit was dé trend van 2020 en daarom helemaal uit in 2021. Witte kerstballen, witte bomen en witte decoratie: alles wat wit was werd vorig jaar erg goed ontvangen door de kerstdecoratiegoeroes. Dit jaar gebruiken ze liever paarse en gouden tinten. Deze harmoniëren prachtig en creëren in een mum van tijd een moderne, feestelijke sfeer.

