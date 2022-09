Déze kleur kleding kun je het best aantrekken naar je sollicitatie

De beste kleur die je kunt aantrekken naar je sollicitatiegesprek is blauw. Blauw straalt oprechtheid, zelfvertrouwen, loyaliteit en vriendelijkheid uit. Daarnaast is blauw een rustige, kalme kleur. Alle tinten blauw zijn dan ook een veilige keuze om te dragen tijdens een sollicitatiegesprek. Alleen als je een online sollicitatiegesprek hebt, trek je het beste iets donkerblauws aan. Die kleur werkt het best op camera.

Onprofessioneel oranje

Er zijn ook kleuren die je beter níet kunt dragen tijdens een sollicitatie. Oranje is een schreeuwerige en opvallende kleur en kan hierdoor onprofessioneel overkomen.

Comfortabel

Daarnaast is het ook belangrijk dat jij je comfortabel voelt in wat je aanhebt. Niet té comfortabel, een joggingbroek is meestal niet zo gepast. De juiste outfit tijdens een sollicitatie kan bijdragen aan hoe jij je voelt, maar het betekent niet dat je ook automatisch geschikt bent voor de baan. Zorg dus ook dat je je goed voorbereidt op de vragen die kunnen worden gesteld.

Shoppen maar

Bron: marieclaire.nl