Déze koninklijke kapsels zijn ook leuk met vet haar

1. De slick bun

Meghan Markle heeft dan misschien wel afstand gedaan van haar koninklijke titels, ze is nog altijd de queen van de chique kapsels. Eén van haar favorieten: de strakke knot. Maak een ingetogen knotje laag op je achterhoofd, en borstel de voorkant van je haar, en al je pluizige plukjes, naar achteren met wat gel of styling cream. Niemand die weet dat jij de douche hebt overgeslagen.

2. Accessoires zijn je beste vriend

Als de royals íets al talloze keren hebben voorgedaan, dan is het wel dat je met een mooi hoofddeksel in een handomdraai een chique look hebt. En ja, je verdoezelt er ook direct je vette coupe mee. We begrijpen dat een grote hoed of een bijzondere head piece niet dagelijks voor iedereen is weggelegd, maar het kan gelukkig ook een stuk subtieler. Draag een mooie haarband, zoals koningin Máxima hier doet. Kam je haren naar achteren, steek er een mooi bandje in en je ziet er weer fris en verzorgd uit.

3. Vlechten maar

Koningin Letizia van Spanje laat je nog een mooi kapsel voor vet haar zien. Want het zijn toch vaak de voorste plukjes die een ongewassen coupe verraden. Door juist die voorste plukken in te vlechten verdoezel je je vette haren mooi. En het staat nog eens gelikt ook.

4. Slick back

Heb jij een korte coupe? Nog steeds kun je met een haarband of vlechtje in de voorste plukken jouw vette haar verdoezelen. Maar prinses Charlene geeft ons nog wat kapselinspiratie voor vet, kort haar: de slick back look. Wat je doet is simpel: spray wat haarspray op je borstel en kam de hele boel naar achteren. Dit kan met een klein beetje haarspray (foto 1) of wat meer haarspray (foto 2). Kijk maar hoe bont jij het maakt en hoe veel spray jouw vette lokken nodig hebben om op hun plek te blijven. Het resultaat is een stoere look. Heb je lang haar? Ook dan kun je voor dit kapsel gaan. Máxima ging je al voor.

5. De hoge knot

Nog een klassiekertje van hertogin Meghan: de hoge knot! Ook hierbij kam je jouw vette lokken naar achter met wat gel, styling cream of een goede dosis haarspray en draai je alles in een mooie knot, eventueel met hulp van een haardonut. Zo kun je zelfs met vet haar nog aanschuiven bij een staatsbanket, nietwaar?

En als je dan straks weer met fris gewassen haren in de badkamer staat, kunnen we je aanraden om deze chique half opgestoken look van Máxima eens te proberen.

