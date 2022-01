‘Magisch’, noemen velen dit dieetrecept uit de Amerikaanse hitserie Emily in Paris. Niet alleen omdat het lekker is, maar ook omdat het zijn vruchten afwerpt. Met slechts twee ingrediënten is het namelijk een heel slank detoxrecept.

Het recept

Hoe maak je dit soepje dan? Simpel. Spoel een kilo prei goed af en snijd de witte uiteinden grof. Gooi de gesneden prei in een pan en vul deze met water totdat alle prei onder water staat. Breng het geheel aan de kook en laat het zo’n 30 minuten borrelen op een laag vuurtje en zonder deksel.

Vervolgens giet je het vocht uit de pan in kommen en breng je het op smaak met peper, zout en kruiden. Jawel, dit vocht is de soep.

Detox

Wat je hebt gemaakt is een soort preibouillon die - net als een sapkuur - een weekend lang gedronken moet worden. Volgens de Fransen is dit een ideale en smaakvolle detox. En de preisoep zit ook nog eens vol voedingsstoffen. De perfecte manier om te ontgiften, zou het zijn.

Variaties

Ja, we geven toe, er zijn smaakvollere recepten voor een preisoep. Maar gelukkig kun je ook met deze soep variëren. Zo kun je de prei gewoon in de soep houden en het geheel na het koken pureren. Een schep Griekse yoghurt voor de romigheid, peper, zout en verse peterselie voor de smaak. En misschien nog wat geroosterde pijnboompitten of gebrokkelde blauwe kaas om het geheel af te maken. Ook dán krijg je namelijk een heleboel goede voedingsstoffen binnen en is de soep alsnog slank.

Bron: Freundin.de