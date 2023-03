Déze make-uplook past perfect bij jouw sterrenbeeld

Make-up kan een middel zijn om jezelf mee uit te drukken. En elk sterrenbeeld doet dit op een andere manier.

Ram (21-3 t/m 20-4)

Je bent vurig en laat dat graag zien. En hoe doe je dat beter dan met rode, misschien zelfs wel dieprode, lippen? Je bent een energiek type en altijd onderweg, waardoor een lippenstift in je tas goed van pas komt voor een snelle touch up.

Stier (21-4 t/m 20-5)

Als aardeteken neig je vaak naar neutrale tinten. Alles wat hip of glinsterend is, laat je liever achterwege. Met wat goede contourtechnieken sla je echter nooit de plank mis en accentueer je precies de juiste lijnen in je gezicht. Hallo hoge jukbeenderen, smalle neus en elegant voorhoofd!

Tweeling (21-5 - 21-6)

Jij bent vrij, levendig en all about fun. Je bent nieuwsgierig en probeert in een warenhuis het liefst allerlei make-upproducten uit. Laat dat naar voren komen door het gebruik van heldere tinten, zoals turquoise en magenta. Al zijn ook een mooie blush en gewaagde lipkleur ook voor jou weggelegd.

Kreeft (22-6 t/m 22-7)

Je hebt een romantische kijk op dingen en dat komt tot uiting in het gebruik van zachte, vaak perzikachtige tinten. Elegante kleuren geven je de tijdloze look en feel die het beste bij je past.

Leeuw (23-7 t/m 22-8)

Je bent creatief en zelfverzekerd en hebt daarom misschien wel de meest glamoureuze look van alle sterrenbeelden. Geregeerd door de zon ben je dol op goud. Daarnaast investeer je graag in een mascara van de beste kwaliteit, die je altijd en overal op hebt - of je nu de (klein)kinderen naar school brengt of een rondje hardloopt. Laat je vooral niet tegenhouden en ga voor die full face make-uplook. More is more.

Maagd (23-8 t/m 22-9)

Je bent pragmatisch en opgeruimd en hebt van elk make-upproduct het liefst één goed exemplaar op je kaptafel liggen - meer heb je niet nodig. Blijf als aardeteken bij de tijdloze look die goed voor jou werkt. Eventuele onzuiverheden werk je weg met een goede foundation, en om praktische redenen focus je liever op je ogen dan je lippen.

Weegschaal (23-9 t/m 22-10)

Je bent misschien wel het elegantste sterrenbeeld van de bunch en gaat graag voor een look die hélemaal klopt. Met outfits wil je nog wel eens afwisselen in look en feel, maar wat betreft make-up blijf je het liefst bij een pure basis en natuurlijk ogende wimpers.

Schorpioen (23-10 t/m 21-11)

Je zit vol passie. Het is dan ook geen verrassing dat expressie en creativiteit de belangrijkste onderdelen zijn van jouw look. Ga voor diepe tinten die matchen bij je diepgaande persoonlijkheid. Je look heeft voor jou niets te maken met ijdelheid, maar met kunst.

Boogschutter (22-11 t/m 20-12)

Je bent extravert en zit vol energie. Deze vrije geest komt terug in je make-uplook, en je bent altijd op de hoogte van de laatste trends. Je bent niet bang om iets extravagants uit te proberen - om het er vervolgens weer af te halen als het toch niet helemaal is wat je verwachtte.

Steenbok (21-12 t/m 19-1)

Je bent vastberaden en gedisciplineerd, waardoor power dressing uit de jaren tachtig jou op het lijf is geschreven. Je wilt in je gezicht laten zien hoe ontembaar je bent. Dat doe je met rode lippenstift, smokey eyes en perfecte wimpers, die de hele dag meegaan. Als aardeteken houd je ook van een goede highlighter voor een krachtige uitstraling.

Waterman (20-1 t/m 18-2)

Je bent erg begaan met de mensen - en wereld - om je heen en gaat dan ook het liefst voor duurzame en cruelty-free make-upproducten. Je vindt het niet per se belangrijk welke indruk je maakt op anderen, maar wilt vooral authentiek zijn. Een goede basis en wat mascara is voor jou voldoende.

Vissen (19-2 t/m 20-3)

Je bent gevoelig en dromerig. Als waterteken laat je je inspireren door de zee en ga je voor glinsterende en glitterende producten, als een ware zeemeermin. Ook houd je van een dramatische winged eyeliner. Verkies ook eens ‘ongewone’ producten boven de klassiekers, zoals een eyeliner met glitters, voor die ‘buitenaardse’ look.

Bron: Dailymail.co.uk