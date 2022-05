Déze moeder-dochter sterrenbeelden passen perfect bij elkaar

Moeders en dochters praten vaak veel met elkaar. Meer dan moeders met hun zonen doen, of dochters met hun vaders. Meestal komt die behoefte van beide kanten en hierdoor kennen ze elkaar door en door. Maar iedere moeder-dochterrelatie kent ook zo z’n eigen hobbels en struikelblokken. Misschien kun je je moeder soms wel achter het behang plakken, of andersom. Toch blijkt er tussen moeder en dochter een speciale band te bestaan, helemaal bij deze sterrenbeelden:

Beste moeder-dochter sterrenbeelden

Leeuw en Waterman

Een Leeuw als moeder is een geboren leider. Ze zal altijd vechten voor de rechten van haar kind. Maar je kunt ook veel plezier met haar beleven. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat je je Waterman-dochter vergezeld naar haar (eerste) rockconcert. Jullie staan dan samen heel enthousiast in het publiek te dansen. Een Leeuw zal altijd het beste willen voor haar dochter, terwijl ze haar de vrijheid geeft om haar eigen weg te gaan.

Kreeft en Kreeft

Kreeften zijn redelijk introvert en dus niet de meest sociale personen, maar daardoor trekken jullie juist heel erg naar elkaar toe. Jullie zijn heel emotioneel en voelen emoties van anderen goed aan, waardoor moeder en dochter elkaar éxtra goed aanvoelen. Jullie vertellen elkaar alles en zijn naast moeder-dochter elkaars beste vriendinnen.

Schorpioen en Steenbok

Een Steenbok is praktisch, serieus en perfectionistisch. Je bent dol op regelmaat en voorspelbaarheid, waardoor je je al snel ontmoedigd en niet gesteund voelt als het even niet gaat zoals je wil. Daarom past een Schorpioen als moeder zo goed bij je. Jouw moeder geeft je vertrouwen, maar tegelijkertijd de ruimte om jezelf te ontdekken. Gelukkig is een Schorpioen in staat om de serieuze kant van een Steenbok te temperen, zodat je ook van de kleine dingen leert te genieten.

