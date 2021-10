Deze oogstrelende trouwtrend wordt volgens experts een hit in 2022

Wie zo’n bruiloft wil, moet diep in de buidel tasten.

Over Bridgerton

Net voor de jaarwisseling was iedereen in de ban van de serie Bridgerton. Het kostuumdrama dat zich afspeelt tijdens het Regency-tijdperk is geïnspireerd op de succesvolle romans van Julia Quinn en draait om de rijke en machtige familie Bridgerton uit Londen. De zeven hechte broers en zussen en de moeder uit het gezin zijn onderdeel van de Londense high society met al zijn geheimen en (beginnende) relaties.

Honderden bloemen

Nu blijkt dat koppels massaal inspiratie hebben opgedaan uit de serie voor hun eigen bruiloft. Denk aan historische locaties (bonuspunten als er een grote balzaal aanwezig is), gouden details, veel groen, honderden weelderige bloemen en blauweregen. Uit cijfers van eBay bleek dat de verkoop van blauweregen met maar liefst 300 procent was gestegen nadat Bridgerton op Netflix verscheen.

Klassieke taart en afternoon tea

Tijdens deze bijzondere bruiloft wordt er niet gekozen voor de moderne, populaire naked cakes als bruidstaart, maar juist een klassieke taart die is opgebouwd uit meerdere lagen. Vergeet ook het diner maar, want tijdens een Bridgerton-bruiloft wordt er gekozen voor een luxe afternoon tea. Eigenlijk nét zo leuk.

Inspiratie nodig?

Zo maak je eenvoudig de leukste etagère zelf:

Bron: Purwow