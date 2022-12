Deze sfeervolle Italiaanse stad is perfect voor een december-break

Etalages vol kleurige tortellini, grote mortadella-worsten en natuurlijk calice, een heerlijke lokale bubbelwijn. Journalist Stephanie Pander liet het zich goed smaken in dé culinaire hoofdstad van Italië: Bologna.

Toen ik in Florence studeerde, nam ik geregeld de trein naar Bologna. Die deed er toen nog iets meer dan een uur over. Vandaag de dag rijdt de snelle trein deze afstand in een krappe 38 minuten. Van de 78,5 kilometer gaan er bijna 74 door tunnels. Een donker ritje, maar supersnel. De reden dat ik in mijn studenten­tijd naar Bologna ging, moet ik met schaamrood op de kaken bekennen: ik ging ernaartoe om een hamburger te eten bij een Amerikaanse keten die in die jaren nog geen vestiging in Florence had. Als student heb ik mij geen seconde ­gerealiseerd dat dit misschien wel de grootste belediging was die ik deze stad kon ­aandoen. Bologna staat namelijk bekend als de culinaire hoofdstad van Italië en nergens is het culinair erfgoed zo groot als hier. Zij draagt met trots haar bijnaam La grassa (de vette, red.) en is dan ook de aangewezen stad om ­decemberinkopen te doen.

Pastajuwelier

Pas jaren later, toen ik de stad voor mijn werk aandeed, erkende ik mijn faux pas. Ik ontdekte de eetstalletjes om de Mercato delle Erbe (de overdekte foodmarkt), kreeg trek van de etalage van pastajuwelier Paolo Atti e Figli en kocht een onsje mortadella bij ‘worsten­instituut’ Tamburini. Mortadella, hét symbool van Bologna, al beweren de meeste reisgidsen dat dat de twee ­karakteristieke torens (Torre degli Asinelli en Torre della Garisenda) zijn die hoog boven de rode stad uitsteken. De laatste staat zo scheef dat er eeuwen ­geleden al een stuk vanaf is gehaald.

De Bolognesi nemen hun torens én hun worsten serieus. Het worstenmakersgilde dat keurmerken uitdeelt stamt uit 1300 en nog altijd mag een mortadella alleen zo heten als hun keurmerk erop staat. De beroemde worst heeft ook nog een kleine broer, il salame rosa, een worst met de dezelfde ingrediënten maar veel minder fijn gemalen vlees waardoor hij meer bite heeft. Deze specialiteit kom je alleen tegen in Bologna.

Culiparadijs

De mooiste en lekkerste eetwinkels van Bologna bevinden zich in het Quadrilatero, de smalle straatjes ­tussen de centrale Piazza Maggiore en de Piazza Santo Stefano (dit triangel­vormige plein met haar zeven kerken is volgens velen het mooiste plein van de stad. Elk tweede weekend van de maand wordt er een antiekmarkt gehouden). De Bolognesi doen hun inkopen bij de bakkers, worstendraaiers en wijnmakers in dit culinaire episch centrum van de stad en maken tussendoor geregeld een stop bij een van de vele bars voor een calice, een glas Pignoletto zoals de lokale witte bubbel wordt genoemd. Voor wie liever rood drinkt is er een glas good old Lambrusco. Wij kennen deze wijn vooral als goedkope, zoete spuitwijn uit de ­jaren zeventig en tachtig, maar hier is het een bruisend en fruitig glas rood dat het perfect doet als aperitivo.

Tamburini

De tempel van de worsten en kazen, maar ze verkopen er ook potjes mostarda (hartige jam), potjes truffel en in de decembermaand speciale kerstpakketten. Kaas of worst mee naar huis nemen? Laat het dan vacuüm trekken, sottovuoto in het Italiaans.

tamburini.com

Paolo Atti e Figli

Een historische winkel waar de familie Atti al meer dan 150 jaar pasta, brood en gebak maakt. Ga ernaartoe voor ambachtelijke tortellini, torta di riso of certosino (kruidcake met chocolade, gekonfijt fruit, noten en wijn).

paoloatti.com

Drogheria Gilberto

Ouderwetse kruidenier annex wijnwinkel met een interieur uit 1905. Op zaterdagavond schenken ze een aperitivo.

drogheriagilberto.it

Aperitivo-buffet

De Bolognesi drinken aan de bar of aan gezellige statafels buiten. Vanaf vijf uur ’s middags worden daar grote schalen met hapjes bij geserveerd: brokken Parmezaanse kaas met stroperige balsa­micoazijn, grissini (het chique zusje van onze soepstengel) met een plakje honing­zoete San Daniele-ham eromheen gewikkeld en natuurlijk ook hier weer mortadella, in dobbelsteentjes gesneden op een prikker met grote groene olijven. De cafés strijden met elkaar om de eer van het beste aperitivo-buffet. Vooral in de Via Pescherie Vecchie barst het van de gezellige terrasjes en buigt de bar einde dag door van de lekkernijen die erop staan uitgestald.

Statige galerijen

Maar wat Bologna vooral tot de perfecte winterstad maakt zijn de eindeloze galerijen met hun statige bogen en zuilen. Portici worden ze genoemd en in totaal heeft Bologna 38 kilometer galerij. Dat betekent niet alleen dat er in de zomer veel schaduw is, maar ook dat je er ’s winters uit de regen en de wind loopt. Onder die bogen speelt zich het publieke leven af. Er zitten barretjes en osteria’s verstopt en er worden markten en concerten gehouden. De akoestiek is prachtig en alles wat onder de bogen gebeurt heeft iets heerlijk intiems. De langste bogengalerij ter wereld (vier ­kilometer met een totaal van 666 bogen) loopt vanuit het centrum tot aan de Madonna di San Luca-kerk op een heuvel buiten de stad. Maar ook de tien meter hoge portico van de Via Altabella of de met fresco’s beschilderde poorten van de Via Farini zijn indrukwekkend om onderdoor te wandelen. Wie even niet omhoogkijkt naar de schilderingen kan zich hier vergapen aan de etalages van de grote Italiaanse modehuizen die onder de galerij hun winkels hebben. Een echte wandelstad dus waar de stappenteller overuren maakt. Dat kan geen kwaad, gezien de hierboven beschreven culinaire verleidingen. Want na zo’n overdadig aperitief moeten we dus nog aan tafel. Gelukkig staat er in elk Bolognees restaurant een tortellini in brodo op het menu, een heldere bouillon met kleine, vaak met vlees gevulde pastaringetjes. Een licht gerecht dat meestal voor kinderen wordt besteld, of door de mensen voor wie de aperitivo eigenlijk al voldoende was.

Tip voor vega’s

De Bolognese keuken is ereen van vlees, room en boter. Maar er is hoop voor vege- tariërs sinds de opening van Le Serre dei Giardini in het oudste openbare park van Bologna, Giardini Margherita. Behalve een restaurant is er ook een cultureel centrum waar workshops, lezingen en concerten worden georganiseerd.

leserredeigiardini.it

Eten mee

Osteria del Sole in het hart van Bologna is de oudste osteria van de stad en ze schenken er alleen wijn. Wie daar iets bij wil eten, moet dat zelf meenemen of kan even snel iets halen bij een van de heerlijke winkels en kramen in de buurt. De osteria is verstopt in een smal straatje en op de gevel staat niet meer dan het woord ‘Vino’. Verwacht geen fancy int

Cultuur snuiven

Bologna is de oudste universi­teitsstad van Italië. Bezoek vooral de prachtige Biblioteca comunale dell’Archiginnasio. Ook het modernekunstmuseum MAMbo en het naastgelegen Museo Morandi mogen op het lijstje. Giorgio Morandi was de meester van het stilleven.

archiginnasio.it, mambo-bologna.org

