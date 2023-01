Déze sterrenbeelden eindigen de maand januari met een gebroken hart

Maagd

Voor Maagden staat deze maand in het teken van emotionele chaos. Ineens valt het kwartje en realiseer je je dat trekken aan een dood paard geen zin heeft. Een realisatie die heel onwerkelijk voelt voor dit perfectionistische sterrenbeeld, maar die er wel voor zorgt dat je eindelijk de knoop durft door te hakken. Je weet nu dat het geen zin heeft om bij iemand te blijven simpelweg omdat het ‘veilig’ of ‘comfortabel’ aanvoelt. Het is extra belangrijk om de komende weken de tijd te nemen om alles te verwerken en je emoties toe te laten.

Kreeft

Kreeften hebben veel moeite met zich openstellen voor een nieuwe liefde, maar als je eenmaal iemand vertrouwt, dan sluit je diegene ook voor altijd in je hart. Helaas kunnen mensen en relaties na verloop van tijd veranderen, iets wat je nog weleens wil negeren. Deze maand is een goed moment om jezelf eens af te vragen of je nog wel tevreden bent met je huidige relatie. Ben je echt bij je partner omdat je van diegene houdt óf ben je bang om een nieuwe weg in te slaan? Eén ding is zeker: als je weer gelukkig wil worden, dan zul je goed naar je hart moeten luisteren. En weet ook dit: als een deur sluit, opent zich een ander.

Ram

Ook voor de Ram is de maand januari niet makkelijk: je liefdesleven wordt flink op de proef gesteld. De afgelopen maanden zocht je vooral veel afleiding buiten de deur om de thuissituatie met je partner even te kunnen vergeten. In januari durf je eindelijk je problemen onder ogen te zien en realiseer je je dat je misschien een belangrijk besluit in je relatie zult moeten nemen. Ga het gesprek aan met je partner en vertel eerlijk over je gevoelens. De manier waarop de ander hierop reageert, zal heel veelzeggend zijn.

Bron: Freundin