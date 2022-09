Deze sterrenbeelden geven meer om uiterlijk dan om innerlijk in de liefde

Wij zetten die sterrenbeelden voor je op een rijtje.

Ram

Rammen houden van de mooie dingen des levens, en dat geldt echt voor élk gebied. Ze voelen pas passie en seksuele aantrekkingskracht als ze het uiterlijk van iemand voor de volle 100 procent leuk vinden. Daardoor kan een serieuze relatie voor Rammen alleen maar werken als het fysieke plaatje volledig klopt.

Schorpioen

Schorpioenen zijn zeer kieskeurig als het gaat om het kiezen van een partner. Ze richten zich dan ook graag op mensen die qua uiterlijk aan hun eisen voldoen. Ze vinden het met name belangrijke dat hun fysieke behoeften worden bevredigd, dat staat op de eerste plek in een relatie. Pas daarna kan er zich een emotionele band ontwikkelen, maar dit is geen must.

Boogschutter

Boogschutters hechten veel waarde aan sensualiteit en vinden het belangrijk dat hun partner aantrekkelijk is. Omdat ze het moeilijk vinden om hun hart te openen, focussen ze ook het liefst op het uiterlijk. Op die manier hoeven ze zich niet kwetsbaar op te stellen. Maar als een Boogschutter eenmaal iemand vertrouwt, kan er wel een emotionele connectie ontstaan.

Weegschaal

Weegschalen hechten erg veel waarde aan esthetiek en dit voeren ze ook door in hun liefdesleven. Ze vinden een verzorgd uiterlijk erg belangrijk en op een eerste date zal dit punt dan ook doorslaggevend zijn. Weegschalen geven het liefst zo min mogelijk over zichzelf prijs, dus het is niet makkelijk om ze écht goed te leren kennen. Om die reden vinden Weegschalen het ook wel prettig om een partner te hebben die zelf ook niet zoveel van zijn of haar innerlijk prijsgeeft.

Bron: Freundin