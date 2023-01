Déze sterrenbeelden hebben de grootste kans op een vechtscheiding (en deze absoluut niet)

Stier

De Stier is koppig en materialistisch. Ze laat niet graag het kaas van haar brood eten. Ze zoekt daarom goed uit waarop ze recht heeft en geeft het liefst geen centimeter toe. Dat kan nogal eens wat conflict opleveren.

Leeuw

De Leeuw hecht veel waarde aan ego en trots. De kans is groot dat de Leeuw een flinke deuk heeft opgelopen tijdens de break-up. De Leeuw wil niet nog meer gezichtsverlies leiden en benadert de scheiding bijna als een wedstrijd. Wat valt er allemaal te winnen en verliezen? Reken maar dat Leeuw zal strijden voor alles wat ze wil.

Boogschutter

De Boogschutter houdt niet van verandering en zal het loslaten ontzettend moeilijk vinden. Zo moeilijk dat ze haar ex-partner eigenlijk helemaal niet wil loslaten. Ze kan het proces daarom saboteren. Het belangrijkste voor haar is dat het allemaal niet te snel, abrupt en gevoelloos gebeurt.

En déze sterrenbeelden zorgen er juist voor dat er van vechten geen sprake zal zijn:

Ram

Wie het broodrooster krijgt en wie het dressoir: het maakt de Ram helemaal niks uit. De Ram vindt het veel belangrijker dat het emotionele aspect goed wordt afgerond en is zelfs bereid om na de scheiding samen in therapie te blijven voor een goede afsluiting.

Schorpioen

De Schorpioen staat misschien bekend als een intens sterrenbeeld, toch zal ze bij een scheiding geen ruzie schoppen. Sterker nog: ze zal zich eerder onverschillig opstellen. Wil haar ex alles hebben? Neem maar, ze hoeft geen cent van hem. Wanneer iets klaar is voor de Schorpioen, is het ook echt klaar.

