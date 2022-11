Deze sterrenbeelden hebben het geluk aan hun zijde in november

Wie zijn de geluksvogels van de voorlaatste maand van het jaar?

Kreeft

Dankzij de stand van de planeten is Kreeft deze maand extra open en communicatief. Dat maakt dat je in november de mooiste gesprekken voert. Je scherpt hiermee je banden met geliefden aan én de kans is groot dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Zo kan die ene collega misschien wel een goede vriendin worden. Ook maak je sneller contact met onbekenden. Voor singles betekent dat dat dit dé maand is om te daten.

Vissen

Als ik jou was zou ik deze maand een lot kopen, Vissen. November staat voor jou namelijk in het teken van winnen! Dus: waag eens een gokje, neem een risico en speel dat spel. Grote kans dat jij er met de hoofdprijs vandoor gaat. Het is ook een goede maand om een kans op carrièregebied te pakken. Succes gegarandeerd!

Schorpioen

Schorpioenen zijn echte denkers. Niet alleen dat, ze kunnen ook een behoorlijk potje doemdenken. Een belangrijke beslissing nemen, kan lastig zijn omdat je bang bent voor wat er mis kan gaan. Deze maand is dat anders Schorpioen. Je ziet jouw pad duidelijker voor je dan ooit. Wanneer zich een keuze voordoet, weet jij dan ook zonder twijfel wat je moet kiezen. Je zult geen enkele keer de verkeerde beslissing nemen. In november kun je écht vertrouwen op wat je voelt. Weet dat alles goedkomt.

