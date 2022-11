Deze sterrenbeelden hebben het meeste last van de overgang

Tweelingen

De Tweelingen heeft het behoorlijk zwaar met de overgang en dan vooral met het emotionele aspect. Je merkt dat je behoefte hebt aan steun en dat maakt dat je graag veel praat. Heel veel praat. Tegen iedereen die het wil horen, of juist niet, dat maakt je eigenlijk niks uit. The good, the bad, the ugly: jij vertelt er in geuren en kleuren over. Zelfs als het over lichaamssappen gaat. En weet je? Doe dat ook maar! Het hoort immers bij het leven en zou daarom geen taboe moeten zijn.

Kreeft

De combinatie van hormonen, lichamelijke kwalen én een druk leven zorgt ervoor dat de Kreeft het moeilijk heeft. Je wilt alle ballen hoog houden, maar wordt soms onderuit gehaald door die o-zo-vervelende overgang. En daar kan je behoorlijk de pest in hebben. Sterker nog: de Kreeft is niet vies van een flinke dosis zelfmedelijden. Je kunt behoorlijk zwelgen en dat mag ook heus. Onthoud dat het ooit op een dag allemaal goed komt. Het gaat voorbij.

Maagd

Als overgangsklachten op een bingokaart zouden staan, dan had Maagd in een mum van tijd een volle kaart. Je treft het niet. De slapeloze nachten raken je het hardst. Je kunt namelijk niet zo goed functioneren op weinig slaap, waardoor je niet presteert zoals je zou willen. Een ernstige weerslag op je mentale gezondheid ligt op de loer. Mocht je tekenen van depressiviteit bij jezelf ontdekken, dan is het verstandig om op tijd aan de bel te trekken. Er is namelijk hulp, Maagd, je hoeft hier niet aan onderdoor te gaan.

Wat doet de overgang met je huid? En hoe verzorg je je huid het best als je in de overgang zit? Huidspecialist Kuno Breen geeft tips:

Bron: Yourtango