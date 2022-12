Deze sterrenbeelden hebben NU een wake up-call in de liefde nodig

Tweelingen

Als je niet wilt dat dat je uit frustratie volledig uit je slof schiet en daarmee je relatie op het spel zet, dan is het nu de hoogste tijd voor verandering. Je communicatieve vaardigheden komen goed van pas, want ze helpen je om je partner duidelijk te maken wat je wel en niet wil. Het zal niet makkelijk zijn om deze stap te zetten, maar het is ontzettend belangrijk voor je persoonlijke geluk. Het kan twee kanten op: of jullie komen weer uit jullie relatiedip, of je gaat je eigen weg en maakt daarmee ruimte voor een nieuwe liefde. Hoe dan ook, het komt goed.

Weegschaal

Het is belangrijk dat je nu eindelijk een keer open gaat praten over je gevoelens. Alleen dan kun je namelijk de ander duidelijk maken wat je voor hem of haar voelt. Het is natuurlijk niet makkelijk om je zo kwetsbaar op te stellen, maar het is de moeite zeker waard. Alleen op deze manier krijg je eindelijk duidelijkheid of er een gezamenlijke toekomst in zit of niet. En dit brengt je weer een stukje dichterbij innerlijke rust.

Vissen

Je bent een ontzettend dromerig type en daardoor ga je soms op in je eigen romantische wereldje – die in het echte leven niet bestaat. Vergis je niet: alles waarvan je droomt kun je ook daadwerkelijk op liefdesgebied gaan beleven. Hiervoor moet je alleen even uit je droomwereldje komen en het heft in eigen handen nemen. Stap op je crush af en biecht hem of haar je gevoelens op. Het zou zomaar kunnen zijn dat je dit jaar héél romantisch afsluit.

Bron: Freundin