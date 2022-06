Deze sterrenbeelden hebben twee linkerhanden

Gaten boren om een schilderij op te hangen, een nieuw kastje in elkaar zetten of een lampje vervangen: of je hier wel of niet goed in bent, staat blijkbaar in de sterren geschreven. Déze twee sterrenbeelden kunnen er namelijk helemaal niets van. Alles mislukt! Ze hebben dan ook duidelijk twee linkerhanden.

Sterrenbeelden met twee linkerhanden

Vissen

Hoewel Vissen diep van binnen echte ondernemers zijn, blijven ze alle kleine projecten in huis maar vermijden. Hoewel ze heel creatief zijn en vol fantasie zitten, worden ze al duizelig als ze naar een handleiding of instructievideo kijken. Ze zijn gewoon niet zo handig. Daar schamen ze zich wel een beetje voor, want ze zijn niet graag afhankelijk van anderen. Daarom durven ze anderen ook niet om hulp te vragen.

Leeuw

Leeuwen schaamt zich er daarentegen niet voor dat ze niet kan klussen. Ieder zijn ding, vinden zij. Als er iets in huis gedaan moet worden, kijken ze eerst hun partner of vader lief aan en anders huren ze een professioneel bedrijf in om het te fixen. Zelfs voor het in elkaar zetten van een kastje van Ikea vragen ze hulp. Het is niet dat ze heel onhandig zijn, ze hebben er gewoon geen zin in. Zij zorgen liever voor de lekkere hapjes en drankjes om te nuttigen tijdens het klussen.

