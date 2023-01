Deze sterrenbeelden houden ervan om alleen te zijn (zéker na de feestdagendrukte)

Maagd

Maagden kunnen er ontzettend van genieten om in het gezelschap van andere mensen te zijn, maar tegelijkertijd voelen ze zich naderhand ook helemaal leeggezogen. Ze hechten dan ook erg veel waarde aan me-time. Ook kunnen ze zich volledig verliezen in hobby’s zoals lezen, schilderen of bijvoorbeeld schrijven. Als het gaat om gezelschap zijn ze kieskeurig: ze hebben geen zin om in de buurt te zijn van mensen die ze niet mogen en kiezen er dan ook regelmatig voor om thuis te blijven.

Vissen

Vissen houden ervan om alleen te zijn, omdat ze gek zijn op hun eigen gezelschap. Ze voelen zich dan ook niet snel eenzaam en verliezen zich ook niet snel in relaties. Ze houden van dagdromen en lijken vaak een beetje afwezig in het gezelschap van anderen. Dit is niet omdat ze het niet naar hun zin hebben, maar omdat het echte denkers zijn. Als het gaat om sociale gelegenheden is dit sterrenbeeld een beetje lui. Of ze wel of niet ergens naartoe gaan en hoe lang ze ergens blijven heeft vooral te maken met of ze zin/energie hebben.

Schorpioen

Het is niet zo dat Schorpioenen niet van gezelschap houden, maar ze vinden het fijn om hun aandacht op één persoon te vestigen. Ze spreken dan ook het liefst één op één af met mensen en houden er niet van om naar feestjes te gaan. De weinige keren dat ze wel gaan, focussen ze zich op de mensen die ze al kennen. Je zal een Schorpioen dan ook niet zien socializen met allerlei mensen die ze niet kennen.

Bron: Times of India