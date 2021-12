Deze sterrenbeelden houden hun goede voornemens het best vol

Doe er je voordeel mee!

Goede voornemens

Elk jaar gebeurt het weer: het einde is in zicht en iedereen zet weer een paar goede voornemens op een rijtje omdat ze denken dat het gezegde ‘new year, new me’ ook daadwerkelijk zo is. Hoewel elk jaar weer genoeg mensen hun beloften breken, mogen sommigen hun handjes dichtknijpen. Volgens de sterren houden deze twee sterrenbeelden hun goede voornemens namelijk het best vol:

Steenbok (22 december - 19 januari)

De Steenbok is een grote denker en werkt waarschijnlijk met een vijfjarenplan. Je hebt namelijk áltijd een doel voor ogen. Dus voor jou geldt: een nieuw jaar betekent een extra kans om voort te bouwen op alle vooruitgang die je al hebt geboekt. Natuurlijk gaat niet altijd alles zoals voorspeld, maar één ding is zeker: de Steenbok is een ijverige werker. Zelfs als het pad een beetje rotsachtig wordt, laat je de teugels niet los en hou je je ogen op de prijs gericht. Als iets of iemand niet meewerkt, zie jij dit als een uitdaging en niet als een blokkade. Kortom: de Steenbok is gemaakt voor goede voornemens.

Maagd (23 augustus - 22 september)

De perfectionistische Maagd zal doorgaan met haar voornemen, simpelweg omdat ze nóóit opgeeft. Bovendien ben je heel praktisch ingesteld, waardoor je goede voornemens ook realistisch blijven. Alle voor- en nadelen zullen worden afgewogen om zo een potentiële ramp te voorkomen. Mensen zien jou vaak als een controlefreak, maar je hebt nu eenmaal graag de touwtjes in handen. Dat houdt in dat je liever een lange tijd spaart om zo je droomhuis te kunnen kopen, dan dat je dit geld uitgeeft aan een mooie jurk of tas.

Bron: Freundin.de, PureWow