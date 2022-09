Deze sterrenbeelden kunnen goed tegen kritiek (en déze absoluut niet)

Kritiek incasseren kun je leren, het is namelijk wel ergens goed voor.

Hier 3 sterrenbeelden die wél met kritiek om kunnen gaan:

Weegschaal (23 september t/m 21 oktober)

Als er één sterrenbeeld is dat het niet erg vindt om af en toe onderbouwde kritiek te krijgen, dan is het de Weegschaal wel. Ze vinden het over het algemeen een beetje moeilijk om hun eigen mening te vormen en vragen vaak om die van een ander. Juist omdat ze zoveel waarde hechten aan de mening van een ander, staan ze open voor feedback. Let wel op: soms hebben ze iets meer een cheerleader nodig dan iemand die alleen maar kritiek geeft, dus vergeet ook niet om je Weegschaal-vriend(in) af en toe een beetje toe te juichen!

Steenbok (22 december t/m 19 januari)

Steenbokken zijn gek op beoordelingsgesprekken en relatietherapie. Waarom? Omdat ze weten dat er altijd ruimte is voor verbetering en ze niet te beroerd zijn om hieraan te werken. Het enige nadeel is wel dat mensen het vaak moeilijk vinden om kritiek te uiten naar Steenbokken, ze geven nu eenmaal een bazige vibe af. Maar áls iemand het dan aandurft om kritiek te geven, kun je ervan uitgaan dat de Steenbok hier prima mee kan omgaan.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Vissen staan erom bekend dat ze erg gevoelig zijn, daarom zal het je misschien verbazen dat ze goed kunnen omgaan met kritiek. Maar net als Weegschalen hechten Vissen eigenlijk meer waarde aan de mening van anderen dan aan die van zichzelf. Ze vinden het misschien af en toe een beetje pijnlijk om kritiek te krijgen, maar ze zetten zich hier ook weer vrij snel overheen en gaan er meteen mee aan de slag.

Dít sterrenbeeld kan absoluut niet tegen kritiek:

Stier (21 april t/m 20 mei)

Stieren zijn ontzettend eigenwijs en doen het liefst alleen maar waar ze zelf zin in hebben. Ze zitten dan ook absoluut niet te wachten op relatie- of baanadvies: het liefst blijven ze net zo lang in hun comfortzone totdat ze er echt niet meer omheen kunnen. Als je ze advies geeft voordat ze klaar zijn om een bepaalde stap te maken, kun je je maar beter verstoppen. De kans is namelijk groot dat de Stier hier absoluut niet goed op reageert en niks wil weten van je advies.

Bron: Purewow