Deze sterrenbeelden liggen vaak ’s nachts te piekeren

Deze sterrenbeelden zijn namelijk echte piekeraars.

Maagd

Als jij het sterrenbeeld Maagd hebt, ben je een echte piekeraar. Je bent heel perfectionistisch en kritisch op jezelf. 's Avonds in bed denk je na over of je dingen overdag anders had moeten doen. In dit web van gedachtes kun je behoorlijk verstrikt raken. Dit kan ten koste gaan van je nachtrust, terwijl je die juist zo goed kunt gebruiken, Maagd.

Kreeft

Als jij een Kreeft bent, ben je waarschijnlijk een workaholic. In de late uurtjes ben je vaak nog met werk bezig en je wekker zet je het liefst lekker vroeg om weer aan de slag te gaan. Als je 's nachts ligt te piekeren dan gaat dit meestal over - je raadt het al - werk. Het is beter om je hoofd een paar uur voor het slapen al leeg te maken, Kreeft, anders lig je alleen maar te malen.

Ram

Als jij een Ram bent, dan ben je vrij hyperactief en zit je hoog in je energie. Voor jou is het ontzettend belangrijk om je ei goed kwijt te zijn aan het einde van de dag, anders val je niet in slaap. Praten over gevoelens vind je moeilijk. Hierdoor krop je veel op, je bent een echte binnenvetter. Wanneer je hier last van hebt? Juist, als je weer eens ’s nachts klaarwakker in bed ligt, na te denken over alles wat je niet uit hebt durven spreken.

Tweelingen

Heb jij het sterrenbeeld Tweelingen? Dan draait jouw brein constant overuren. Er gaat geen seconde voorbij waarin je niet aan honderd dingen tegelijk denkt. Omdat je mentaal zo actief bent, lukt het ‘s nachts vaak niet om je te ontspannen. Je gaat ‘s avonds ook vaak iets te laat naar bed, omdat je altijd nog wel iets belangrijkers te doen hebt dan slapen, vind je zelf. Dat terwijl een goede nachtrust juist zo belangrijk voor je is, Tweelingen.

