Déze sterrenbeelden ontdekken deze winter hun levensdoel

In de donkere wintermaanden wil het nog weleens gebeuren dat je dieper nadenkt over de zin van het leven. Kreeften, Rammen en Stieren komen deze winter in het bijzonder tot een waardevol inzicht op dat vlak, waardoor alle puzzelstukjes op hun plek vallen.

1. Kreeft

December is de maand van geven en samen zijn. Kreeft is er dol op. Niks maakt je gelukkiger dan je dierbaren gelukkig zien. Precies wanneer je je afvraagt wat jouw doel is in het leven, word je hieraan herinnerd. Je houdt ervan om mensen blij te maken. Dit besef zorgt ervoor dat je een belangrijke keuze gaat maken. Misschien ga je wel minder werken om meer bij je gezin te zijn. Of je kiest ervoor om je voor een goed doel in te zetten en op die manier mensen blij te maken.

2. Ram

Al sinds november voel jij je krachtiger en energieker dan ooit. Je bent ontzettend lekker bezig en dat geeft je het zelfvertrouwen om stappen te durven zetten. Zo heb je al jarenlang één stiekeme droom, maar je hebt de stoute schoenen nooit durven aantrekken. Deze winter ga je dat eindelijk wél doen. En het pakt goed voor je uit. Sterker nog: het zou weleens een hele grote verandering in je leven teweeg kunnen brengen.

3. Stier

Je loopt de laatste maanden met je ziel onder je arm, Stier. Je hebt te veel op de verkeerde aspecten van het leven gefocust en bent daar diep in verzeild geraakt. Hierdoor voel je je een beetje verloren. Goed nieuws: deze winter word je weer op het juiste pad gezet. Je krijgt een duwtje in de rug. Hierdoor weet je weer precies welke kant je op moet en kom je weer in contact met jezelf en je levensdoelen. Houd nog even vol!

Bron: Freundin