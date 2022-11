Déze sterrenbeelden sluiten dit jaar bijzonder succesvol af

Kreeft

Waar de meeste mensen in december qua energie juist helemaal leeglopen, is dat voor de Kreeft gelukkig anders. Zij voelen zich deze maand namelijk energieker dan ooit. Er komen een paar kansen op hun pad die hun carrière aanzienlijk vooruit kan helpen. En het fijne is: ze hoeven hier helemaal niet veel moeite voor te doen. Zolang ze open staan voor verandering gaan ze gegarandeerd deze maand nog succes boeken.

Weegschaal

Ook de Weegschaal gaat een bijzonder productieve maand tegemoet. Als Kreeften iets willen, dan gaan ze er ook voor de volle 100 procent voor en stoppen ze niet voordat ze hun doel bereikt hebben. Deze maand zetten ze er nog even flink gas op en dat is niet zonder resultaat: ze kunnen hun taken en projecten eindelijk met succes afronden én ze doen meteen weer inspiratie op voor nieuwe ideeën. De kans is groot dat ze ook nog eens promotie staat te wachten of een loonsverhoging. Ka-ching!

Boogschutter

Ook Boogschutters maken nog even een sprintje voor het nieuwe jaar. In plaats van hun verantwoordelijkheden uit handen te geven, gaan ze juist de uitdaging aan en behalen ze deze moeiteloos. Hierdoor kunnen ze rekenen op de nodige lof van collega’s en hun baas en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Zeker als ze ook nog eens te horen krijgen dat ze iets moois te wachten staat in het nieuwe jaar.

Bron: Freundin