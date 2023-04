Déze sterrenbeelden vinden het moeilijk om hun gevoelens te uiten

Deze vijf sterrenbeelden overspoelen je misschien niet de hele dag met complimentjes, maar tonen hun liefde op een andere manier.

Schorpioen – 24 oktober tot en met 22 november

Mensen met het sterrenbeeld Schorpioen hebben moeite met het verwoorden van gevoelens. Daardoor kunnen ze koud of ongeïnteresseerd overkomen. Maar schijn bedriegt; Schorpioenen hebben alleen even de tijd nodig om zich open te stellen. Als ze je eenmaal vertrouwen, zullen ze rustig aan laten zien hoe ze ergens diep van binnen écht over denken.

Waterman – 21 januari tot en met 18 februari

De Waterman gelooft niet zo in uitbundige liefdesverklaringen. Ze is eerder te porren voor diepgaande gesprekken of vurige discussies. De Waterman zal nooit haar diepste gevoelens zomaar prijsgeven. Toch laat ze wel degelijk zien dat ze van je houdt; door haar kijk op de wereld met haar geliefde te delen.

Boogschutter – 23 november tot en met 22 december

Dit vuurteken houdt er niet om emoties toe te laten. De vrijheidslievende Boogschutters zijn namelijk bang dat de liefde hen zal beperken. Maar wanneer dit sterrenbeeld wél zover is dat ze liefde begint toe te laten, weet je dat het serieus is.

Maagd – 24 augustus tot en met 23 september

Voor de Maagd heeft het geven van een liefdesverklaring simpelweg geen zin. De mensen met dit sterrenbeeld tonen hun affectie juist door middel van kleine attenties. Zo koken ze zomaar jouw favoriete avondmaal of boeken ze een spontane reis.

Stier – 21 april tot en met 20 mei

De Stier heeft geen goede ervaring met haar kwetsbaarheid tonen. Dit sterrenbeeld zal dus wat voorzichtiger zijn met het uiten van haar gevoelens. Met veel vertrouwen en tact kun je het hart van de Stier langzaam weer openen.

