Deze sterrenbeelden winnen elke discussie of argument

Wij mensen houden van discussiëren. Is het niet op het werk, dan gaat het thuis over wie de container buitenzet. In de groepsapp wil elke vriendin ergens anders gaan eten en tijdens de tennis raken jullie maar niet uitgepraat over

Geen spannende discussie

Een goede discussie kan leuk zijn, maar na het verwisselen van diverse argumenten wint slechts één van de twee. Dit kan een spannende strijd zijn, behalve als je in discussie gaat met een van deze drie sterrenbeelden:

Tweelingen

Aangezien Tweelingen al hun charmes in de strijd gooien tijdens een discussie, is het behoorlijk moeilijk om hen geen gelijk te geven. Ze zijn nieuwsgierig en vergaren altijd en overal informatie. Dat maakt dat ze ook overal wel wat over te zeggen hebben. Tweelingen gaan dan ook altijd als winnaar naar huis.

Leeuw

Als koning(in) van de jungle krijgen Leeuwen al van jongs af aan complimenten. Daar zijn ze inmiddels gewend aan geraakt, waardoor ze er steevast vanuit gaan dat ze de discussie gaan winnen. Dit zelfvertrouwen stralen ze uit, waardoor de andere partij gretig toestemt.

Weegschaal

De eerlijkste gesprekspartner is zonder twijfel de weegschaal. Zij willen altijd een eerlijke strijd en zullen proberen het gesprek in evenwicht te houden. Toch gaan ze wel graag zelf met de winst ervandoor. En dat doen ze met trots, heel veel trots.

Bron: Freundin.de